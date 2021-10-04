ВТБ запускает рефинансирование кредитных карт

Экономика 04.10.2021 12:32 Новости компаний
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04.10.2021 12:32 Новости компаний
ВТБ запустил рефинансирование кредитных карт сторонних банков. Теперь клиенты смогут бесплатно погасить задолженность по ним и не платить проценты 180 дней.
Рефинансировать кредитные карты могут как пользователи ВТБ Онлайн, так и новые клиенты при обращении в любой офис ВТБ. Для того, чтобы получить услугу необходимо выпустить кредитную «Карту возможностей», перевести необходимую сумму для погашения карт в сторонние банки и в течение 90 дней закрыть рефинансируемые договоры кредитных карт. Комиссия за перевод средств в погашение задолженности отсутствует.
"У клиентов ВТБ появилась возможность рефинансировать до семи кредитных карт сторонних банков на привлекательных условиях за несколько кликов в ВТБ Онлайн. Беспроцентный период 180 дней позволит клиентам сэкономить десятки тысяч рублей на переплате процентов, а несколько рефинансируемых карт - объединить все платежи в один. Мы ожидаем, что услуга будет востребована на рынке – ведь сегодня многие клиенты имеют две и более кредитные карты разных банков", - отметил Тимур Вафин, начальник управления кредитных карт ВТБ.
Помимо выгодных условий по рефинансированию, клиенты получат все преимущества кредитной «Карты возможностей», которая сочетает в себе беспроцентный период до 110 дней на покупки, бесплатное обслуживание независимо от суммы трат, кредитный лимит до 1 млн рублей и возможность ежемесячного снятия до 50 тыс. рублей без комиссии в банкоматах ВТБ. В месяц оформления карты и следующий за ним льготный период распространяется и на операции снятия наличных.
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