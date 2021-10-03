Общество

Волгоградской области выделят 11 миллиардов рублей на мосты и путепроводы

Общество 03.10.2021 11:21
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03.10.2021 11:21


Свыше 11 млрд рублей заложено в федеральном бюджете на субсидию Волгоградской области для реализации федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть». Сумма будет выделена в 2022-2024 годах на ремонт, строительство и реконструкцию 15 мостов, семи путепроводов и четырех развязок в регионе, сообщили в обладминистрации. Соответствующую заявку федеральному центру подал комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.
Всего в федеральном бюджете на подобные работы по всей России заложено 287,8 млрд рублей. Отдельную программу по восстановлению мостов, путепроводов и эстакад на региональной сети автодорог было решено создать в связи с высокой степенью их износа и недостатком денег в бюджетах регионов. «Старение конструкций, недостаточное внимание к содержанию сооружений, превышение допустимых нагрузок ― основные факторы, влияющие на снижение надежности и долговечности мостов», — отметил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.
По всей России насчитывается почти 64 тысячи искусственных сооружений, построенных в основном в 50-60-х годах XX века. Они проектировались под определенную нагрузку, которая сейчас возросла в десятки раз. Это вкупе с отсутствием финансовых вливаний в капремонт мостов привело к тому, что по стране 7% мостов региональной дорожной сети стали аварийными.

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