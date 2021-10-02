Общество

Власти района в Волгоградской области открестились от аварийного моста

Общество 02.10.2021 16:29
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02.10.2021 16:29


Бесхозный мост в Николаевском районе Волгоградской области, который разрушается и создает угрозу для жизни и здоровья людей, не удалось передать на баланс администрации района. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение облсуда, оставлено без изменения решение Николаевского районного суда, отказавшего в удовлетворении заявленных требований прокурора к районной администрации о возложении обязанностей обратиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию права на недвижимое имущество, с заявлением о постановке на учет аварийного мостового перехода.
Спорный объект является мостовым переходом на ПК 17+60 магистрального канала Палласовской обводнительно-оросительной системы. По сведениям Палласовского филиала ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» мост в настоящее время является опасным объектом, поскольку находится в аварийном состоянии, что может вызвать его обрушение и привести к непредсказуемым последствиям, в том числе к человеческим жертвам. В целях безопасности дорожного движения необходимо провести полное обследование мостового сооружения на вышеуказанном участке на предмет его дальнейшей эксплуатации, а в случае необходимости ограничить движение по нему. 
Это сооружение на балансе администрации Николаевского района не числится, обследование объекта не проведено, с заявлением о поставке его на учет как бесхозяйного имущества в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, администрация района не обращалась, в связи с чем 27 ноября 2019 года в адрес главы района вынесено представление, которое до настоящего времени не исполнено. Надзорное ведомство, действуя в защиту интересов неопределенного круга лиц, обратилось с иском в судебную инстанцию.
Однако районный суд отказал в удовлетворении требований прокурора на том основании, что спорный мостовой переход не относится в дороге общего пользования местного значения, а является элементом обводнительно-оросительной системы. Прокуратура и ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» подали жалобы в апелляционную инстанцию. Представитель госучреждения полагал, что мостовой переход является продолжением дороги общего пользования местного значения и должен находиться в муниципальной собственности. Такого же мнения придерживалась и прокуратура. В свою очередь администрация района просила суд отказать в заявленных требованиях, поясняя, что Палласовский филиал ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» эксплуатирует и обслуживает обводнительно-оросительную систему, к которой относится спорный объект. Следовательно, меры по ремонту и сохранению мостового сооружение должно принимать это учреждение. Представители администрации Николаевского района также указывали на тот факт, что дефицит бюджета района не позволит содержать указанный мостовой переход в надлежащем состоянии.
После рассмотрения всех материалов дела и доводов сторон апелляционная инстанция оставила решение районного суда без изменения.

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