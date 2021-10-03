Двое мужчин и женщина погибли в пожарах в Волгоградской области

Происшествия 03.10.2021 08:58
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03.10.2021 08:58
В Волгоградской области двое мужчин и женщина стали жертвами пожаров. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, один из пожаров произошел накануне вечером в селе Соломатино в Камышине. Полыхал частный дом на всей площади. В огне погиб пенсионер. Еще одна трагедия случилась в Центральном районе Волгограда в пятиэтажке на улице Глазкова. Ночью загорелась одна из квартир. Пожилые женщина и мужчина, которые проживали в этой квартире, погибли. Причины ЧП и в Волгограде, и в Камышине выясняются.
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