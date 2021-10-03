Происшествия

Двое мужчин и женщина погибли в пожарах в Волгоградской области

Происшествия 03.10.2021 08:58
0
03.10.2021 08:58


В Волгоградской области двое мужчин и женщина стали жертвами пожаров. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, один из пожаров произошел накануне вечером в селе Соломатино в Камышине. Полыхал частный дом на всей площади. В огне погиб пенсионер. Еще одна трагедия случилась в Центральном районе Волгограда в пятиэтажке на улице Глазкова. Ночью загорелась одна из квартир. Пожилые женщина и мужчина, которые проживали в этой квартире, погибли. Причины ЧП  и в Волгограде, и в Камышине выясняются. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным теплом

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Происшествия
02.10.2021 21:47
Происшествия 02.10.2021 21:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.10.2021 18:41
Происшествия 02.10.2021 18:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.10.2021 12:43
Происшествия 02.10.2021 12:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.10.2021 10:16
Происшествия 01.10.2021 10:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.09.2021 19:16
Происшествия 30.09.2021 19:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.09.2021 16:41
Происшествия 30.09.2021 16:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.09.2021 15:25
Происшествия 30.09.2021 15:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.09.2021 12:23
Происшествия 30.09.2021 12:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.09.2021 10:39
Происшествия 30.09.2021 10:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.09.2021 07:54
Происшествия 30.09.2021 07:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.09.2021 22:17
Происшествия 29.09.2021 22:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.09.2021 12:59
Происшествия 29.09.2021 12:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.09.2021 11:48
Происшествия 29.09.2021 11:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.09.2021 10:28
Происшествия 29.09.2021 10:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.09.2021 22:00
Происшествия 28.09.2021 22:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:54
Из больницы Фишера в Волжском сделали особый ковидный госпитальСмотреть фотографии
08:58
Двое мужчин и женщина погибли в пожарах в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:47
Команда юных спортсменов попала в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:57
Снижение зарплат впервые зафиксировано в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:41
В Волжском ищут ночного маньяка-лесорубаСмотреть фотографии
16:29
Власти района в Волгоградской области открестились от аварийного мостаСмотреть фотографии
14:58
Полиция остановила очередной беспредел скандальных ритуальщиков в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:43
На трассе Волгоград-Москва машина улетела в кювет: трое пострадавшихСмотреть фотографии
12:25
Новый день принес печальные вести о коронавирусе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:11
В Волгоградской области нашли уникальные грибыСмотреть фотографии
11:17
В Волжский поступили автобусы из МосквыСмотреть фотографии
10:53
Один из старейших ДК в Волгоградской области отремонтируют за 20 миллионовСмотреть фотографии
10:29
Жители части поселка в Волгограде уже третий день сидят без водыСмотреть фотографии
09:46
В Волгоградской области судят коммунальщика за завышенные счета за отоплениеСмотреть фотографии
08:40
Волжский до конца года избавится от моста через ГЭССмотреть фотографии
20:32
«Машины прыгать не умеют»: под Волгоградом после ремонта дороги жители оказались в западнеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:29
Волгоградские врачи получили очередную партию бесплатных лекарств от COVID-19Смотреть фотографии
18:13
Инвестиции «Россетей» в проекты Волгоградской области до конца 2024 года составят около 18 млрд рублейСмотреть фотографии
18:06
СК проверяет заявление волгоградского подростка об изнасиловании в приемной семьеСмотреть фотографии
17:41
Волгоградская молодежь с «Пушкинской картой» оккупировала музеи и театрыСмотреть фотографии
17:05
Экс-сотрудника МУП осудили за аферу с землей в Светлом Яру Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:01
В Волгограде вырубят зараженные изумрудной златкой ясениСмотреть фотографии
16:28
В Волгограде дома с банерами вместо крыш пообещали укрыть к новому годуСмотреть фотографии
15:50
Коллективный иск отказников от вакцинации рассмотрят в суде Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:47
На волгоградском заводе «Красный Октябрь» назначили нового директораСмотреть фотографии
15:00
Спецтехнику выставили на аэродроме в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:52
Региональный оператор «Ситиматик-Волгоград»: уклониться от соблюдения закона не получитсяСмотреть фотографии
14:46
«Мы здесь будем всегда»: торговцы не хотят покидать приговоренный к сносу рынок в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:04
Депутаты Волгоградской области закупили фирменные маскиСмотреть фотографии
12:59
Начальник УФСБ России по Волгоградской области открыл стрелковый тирСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 