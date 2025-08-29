Происшествия

Очередной дом-заброшка загорелся на юге Волгограда

29.08.2025 18:38
0
29.08.2025 18:38


В Красноармейском районе Волгограда днем 29 августа вновь произошел пожар в заброшенном здании. Черный от горевшей заброшки волгоградцы могли наблюдать, в том числе, и из соседних районов. По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, пожарным удалось локализовать горение в течение часа. 

Как уточнили  пресс-службе ведомства, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 15.27. 

– Горело неэксплуатируемое 2-этажное здание. Локализация в 16:26, – сообщили в Главке МЧС.  

Есть ли пострадавшие и когда была объявлена ликвидация пожара, на момент публикации н уточнялось. 

Фото: Волгоград Красноармейский / t.me

