Жители части поселка в Волгограде уже третий день сидят без воды





Заполотновская часть поселка Горьковский в Волгограде уже третий день без воды. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, вода пропала еще в четверг. «У нас нет колодцев, воду покупаем, но она дорогая, используем только для питья и готовки. Никакого подвоза воды нет. И никаких рабочих мы тоже не видим. Мы и так живем тут брошенными и никому не нужными. Теперь еще и без воды нас оставили», - негодуют жители.

Накануне в ООО «Концессии водоснабжения» ИА «Высота 102» пояснили, что компания не производила никаких работ в поселке. «В поселке проложены не только сети водоканал, но и частные абонентские трубопроводы. В ближайшее врем на место будет направлена бригада для обследования сетей ресурсоснабжающей организации», - пояснили в организации.



