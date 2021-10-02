Расследования

Жители части поселка в Волгограде уже третий день сидят без воды

Расследования 02.10.2021 10:29
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02.10.2021 10:29


Заполотновская часть поселка Горьковский в Волгограде уже третий  день без воды. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, вода пропала еще в четверг. «У нас нет колодцев, воду покупаем, но она дорогая,  используем только для питья и готовки. Никакого подвоза воды нет. И никаких рабочих мы тоже не видим. Мы и так живем тут брошенными и никому не нужными. Теперь еще и без воды нас оставили», - негодуют жители. 
Накануне в ООО «Концессии водоснабжения» ИА «Высота 102» пояснили, что компания не производила никаких работ в поселке. «В поселке проложены не только сети водоканал, но и частные абонентские трубопроводы. В ближайшее врем на место будет направлена бригада для обследования сетей ресурсоснабжающей организации», - пояснили в организации. 

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