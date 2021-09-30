Общество

В Волгоградской области ищут новые методы для активизации вакцинации жителей

Общество 30.09.2021 10:00
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30.09.2021 10:00


Сегодня в Волгоградской области заканчивается срок, отведенный для обязательной вакцинации  некоторых групп населения от коронавируса, определенных постановлением  главного санитарного врача Ольги Зубаревой, принятым в конце июля этого года. В данный перечень, напомним, попали жители региона, работающие в сфере торговли, предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты, общественного питания, общественного транспорта, образования, здравоохранения, социальной защиты, студенты, чиновники и т.д. Подавляющее большинство жителей, входящих в данные группы, уже получили положенные дозы, несогласных с принудительно-добровольной вакцинацией отстранили от работы без сохранения зарплаты. Однако достигнутый уровень вакцинации в регионе не удовлетворяет власти. Как сообщало ИА «Высота 102», накануне заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов с сожалением констатировал, что темпы прививочной кампании в области снизились. Всего, по данным чиновника, прививки от коронавируса получили около 865 тысячи человек, что составляет немногим более 53% от взрослого населения региона.  Эта цифра не устраивает чиновников, которые уже занялись поиском новых инструментов для активизации этого процесса. 
Так, ранее сообщалось, что власти обратили внимание на 300 тысяч непривитых пенсионеров, с которыми теперь «усилят адресную разъяснительную работу». Не останутся в стороне и другие слои населения. Так, заместители губернатора проводят встречи с руководителями трудовых коллективов с целью выработки дополнительных механизмов активизации вакцинации сотрудников. Чиновники  намерены продолжить работу и среди сотрудников, занятых в сфере услуг. Это значит, что в ближайшее время можно ожидать расширения категорий населения региона, которые не смогут продолжить трудиться без прививки. Власти уверены, что потенциал для наращивания темпов вакцинации еще есть. А это значит, что при расширении категорий населения, которым чиновники хотят поставить прививку, может увеличиться количество жителей, отстраненных от работы из-за отказа прививаться. Причем защитить таких людей некому. Оставшиеся без средств к существованию волгоградцы напрасно ищут помощи в прокуратуре и трудовой инспекции и не надеются на суд. 
Между тем, чиновники настаивают на том, что в регионе не зарегистрировано ни одного смертельного случая от прививки или от осложнений после вакцинации. Тогда как ситуация со смертностью от коронавируса в регионе ухудшается с каждым днем. Но власти уверены, что только достижение коллективного иммунитета может кардинально переломить ситуацию. А значит, мы в ожидании новых мер, которые нам готовят. 

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