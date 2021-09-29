Здравоохранение

В волгоградском облкомздраве отрицают связь между смертями от коронавируса и вакцинацией

Здравоохранение 29.09.2021 14:52
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29.09.2021 14:52


В Волгоградской области не зафиксировано ни одной смерти после прививки от коронавируса. Так, сообщает ИА «Высота 102», на сегодняшнем брифинге ответил заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов на вопрос, сколько смертей зафиксировано в регионе после получения первой и обеих доз вакцины. Зампредседателя комитета подчеркнул, что этот вопрос напрямую связывает смерти с вакциной. «Напрямую связывать летальные исходы с вакцинацией нельзя, - заверил  чиновник. – Вакцина не является причиной смерти. Есть смерти от осложнений после коронавируса, эти случаи расследуются в созданных при комитете комиссиях, на экспертном совете,  но нет ни одного заключения комиссий, которое бы устанавливало связь между прививкой и летальным исходом. Могут быть смерти, если у человека хронические заболевания, если у него параллельно инфаркт или четвертая стадия онкологии, то да, коронавирус может осложнить и завершить летальным исходом.  Но связь вакцины со смертью не установлена». 
По словам Николая Алимова, наоборот, вакцинация спасает заболевшего от тяжелых случаев и смертельных исходов. Чаще коронавирус такая категория пациентов переживает дома. Поэтому, считает Николай Алимов, необходимо вакцинироваться. При этом заместитель облкомздрава посетовал, что в последнее время в регионе снизились темпы вакцинации. По последним данным, в Волгоградской области первые и обе дозы прививки от COVID-19 получили на сегодняшний день 864720 человек. 

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