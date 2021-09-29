Два человека погибли в ДТП с пожаром на федеральной трассе под Волгоградом

Происшествия 29.09.2021 22:17
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29.09.2021 22:17
Водитель и пассажир ВАЗ-2114 погибли в результате лобового столкновения легкового автомобиля с «Газелью» на трассе Р-22 «Каспий» в Михайловском районе. Движение по федеральной автодороге на 754 километре затруднено, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
По предварительным данным, столкновение произошло около 21.00, ДТП спровоцировал водитель ВАЗ-2114. После удара оба автомобиля загорелись, в настоящее время пожар тушат силы МЧС. В «Газели» двое человек получили переломы конечностей. По данным комитета здравоохранения Волгоградской области, одного пострадавшего госпитализируют в Михайловскую ЦРБ.
На месте ДТП работают экипажи областной ГИБДД и следственно-оперативная группа отдела МВД России по городу Михайловке. В Михайловский район выехало руководство Госавтоинспекции региона. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.
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