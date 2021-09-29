ВТБ узнал самые распространенные причины переезда россиян

Экономика 29.09.2021 11:42 Новости компаний
0
29.09.2021 11:42 Новости компаний
Больше половины россиян хотя бы раз меняли свое место жительства. Об этом свидетельствуют результаты опроса клиентов ВТБ в возрасте от 18 до 65 лет. Основным поводом для переезда в пределах одного города стало улучшение жилищных условий, а для отъезда в другой город – получение новой должности или работы.
Следующим по популярности мотивом к переезду является изменение семейного положения. В пределах одного города или населенного пункта по этой причине сменили место жительства чуть больше трети респондентов, среди тех, кто переехал в другой город - около 20%. Чаще такой вариант ответа выбирали молодые люди – 44% и 26% соответственно. Каждый пятый из тех, кто переехал, ответил, что поменял город в целях улучшения качества жилья или в связи с поступлением в ВУЗ, 14% - уехали в другой населенный пункт еще в детстве с родителями.
По данным ВТБ, большинство россиян (71%) хотя бы раз в жизни переезжали в пределах одного населенного пункта, в другой город – 55% опрошенных. Основная часть клиентов банка за всю жизнь меняли место жительства 1-2 раза. При этом почти 55% в будущем мечтают переехать на новое место, но не более двух раз. Среди молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет к переселению готовы 75%, среди пенсионеров - каждый третий.
При переезде клиенты часто обращались за ипотечным кредитом. В ходе опроса ВТБ выяснил, что 42% клиентов хотя бы раз в жизни покупали недвижимость в ипотеку, в том числе у 22% есть действующий кредит в каком-либо банке. Каждый десятый планирует заключить сделку в ближайшее время. Опыт ипотеки есть у половины клиентов банка в возрасте 36-45 лет, при этом 22% уже расплатились по кредиту. Вторая половина опрошенных в этой категории признались, что ранее не оформляли кредит на жилье, но в будущем рассматривают такую возможность. Больше всего клиентов с текущим ипотечным займом встречается среди молодежи – 30% (18-35 лет). Они же чаще всего планируют оформлять ипотеку в ближайшей перспективе – 22%, еще 34% отметили, что в будущем не исключают такой возможности, и лишь 6% для приобретения квартиры предпочитают использовать сберегательные инструменты или просто не хотят покупать квартиру.
«Популярность ипотеки в России продолжает расти, и проведенный опрос показывает, что перспективы развития рынка кредитования жилья остаются на высоком уровне. Этот продукт все больше становится популярным у молодого поколения, которые хорошо понимают, что выплачивать кредит за свое жилье гораздо выгоднее, чем платить за съемную квартиру. Вместе с тем, молодежь – это самая мобильная группа наших клиентов, готовые на переезд ради работы, учебы и создания семьи», – отметил Сергей Дырин, главный аналитик розничного бизнеса ВТБ.
Реклама
Банк «Открытие» и ДОМ.РФ совместно займутся развитием инфраструктуры в российских регионах29.09.2021 15:09
Экономика 29.09.2021 15:09
Банк «Открытие»: цены на олово отскочили от максимума28.09.2021 19:36
Экономика 28.09.2021 19:36
Банк «Открытие» начал выдавать кредиты на приобретение залогового имущества на электронных торгах при банкротстве28.09.2021 17:17
Экономика 28.09.2021 17:17
На пути к «Цифровому сбыту»: волгоградские энергетики обменялись опытом с коллегами-атомщиками28.09.2021 17:11
Экономика 28.09.2021 17:11
«Открытие Брокер» и УК «Открытие» продолжат работу под обновленным брендом «Открытие Инвестиции»28.09.2021 16:34
Экономика 28.09.2021 16:34
ВТБ Private Banking и Mastercard открыли для VIP-клиентов ВТБ закрытый клуб привилегий28.09.2021 16:21
Экономика 28.09.2021 16:21
Нутрициологи России открыли для себя новинки Nemoloko28.09.2021 16:17
Экономика 28.09.2021 16:17
ВТБ размещает субординированные облигации в трех валютах28.09.2021 13:41
Экономика 28.09.2021 13:41
В автосалонах Волгограда закончились отечественные автомобили28.09.2021 11:47
Экономика 28.09.2021 11:47
ВТБ фиксирует рост активности мошенников в 1,5 раза28.09.2021 10:40
Экономика 28.09.2021 10:40
Топ-менеджеры ВТБ вошли в рейтинг ТОП-1000 лучших менеджеров России27.09.2021 19:57
Экономика 27.09.2021 19:57
Топ-менеджеры банка и группы «Открытие» вошли в топ-1000 лучших менеджеров России-202127.09.2021 19:38
Экономика 27.09.2021 19:38
Открытие Private Banking и РБК устроили ужин по случаю запуска гида Michelin в России27.09.2021 18:14
Экономика 27.09.2021 18:14
Банк «Открытие» упростил расчеты с контрагентами в интернет-банке для МСБ27.09.2021 15:42
Экономика 27.09.2021 15:42
Волгоградские предприятия увеличивают производительность труда27.09.2021 14:46
Экономика 27.09.2021 14:46
Реклама