Экономика

ВТБ узнал самые распространенные причины переезда россиян

Экономика 29.09.2021 11:42 Новости компаний
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29.09.2021 11:42 Новости компаний


Больше половины россиян хотя бы раз меняли свое место жительства. Об этом свидетельствуют результаты опроса клиентов ВТБ в возрасте от 18 до 65 лет. Основным поводом для переезда в пределах одного города стало улучшение жилищных условий, а для отъезда в другой город – получение новой должности или работы.
Следующим по популярности мотивом к переезду является изменение семейного положения. В пределах одного города или населенного пункта по этой причине сменили место жительства чуть больше трети респондентов, среди тех, кто переехал в другой город - около 20%. Чаще такой вариант ответа выбирали молодые люди – 44% и 26% соответственно. Каждый пятый из тех, кто переехал, ответил, что поменял город в целях улучшения качества жилья или в связи с поступлением в ВУЗ, 14% - уехали в другой населенный пункт еще в детстве с родителями.
По данным ВТБ, большинство россиян (71%) хотя бы раз в жизни переезжали в пределах одного населенного пункта, в другой город – 55% опрошенных. Основная часть клиентов банка за всю жизнь меняли место жительства 1-2 раза. При этом почти 55% в будущем мечтают переехать на новое место, но не более двух раз. Среди молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет к переселению готовы 75%, среди пенсионеров - каждый третий.
При переезде клиенты часто обращались за ипотечным кредитом. В ходе опроса ВТБ выяснил, что 42% клиентов хотя бы раз в жизни покупали недвижимость в ипотеку, в том числе у 22% есть действующий кредит в каком-либо банке. Каждый десятый планирует заключить сделку в ближайшее время. Опыт ипотеки есть у половины клиентов банка в возрасте 36-45 лет, при этом 22% уже расплатились по кредиту. Вторая половина опрошенных в этой категории признались, что ранее не оформляли кредит на жилье, но в будущем рассматривают такую возможность. Больше всего клиентов с текущим ипотечным займом встречается среди молодежи – 30% (18-35 лет). Они же чаще всего планируют оформлять ипотеку в ближайшей перспективе – 22%, еще 34% отметили, что в будущем не исключают такой возможности, и лишь 6% для приобретения квартиры предпочитают использовать сберегательные инструменты или просто не хотят покупать квартиру. 
«Популярность ипотеки в России продолжает расти, и проведенный опрос показывает, что перспективы развития рынка кредитования жилья остаются на высоком уровне. Этот продукт все больше становится популярным у молодого поколения, которые хорошо понимают, что выплачивать кредит за свое жилье гораздо выгоднее, чем платить за съемную квартиру. Вместе с тем, молодежь – это самая мобильная группа наших клиентов, готовые на переезд ради работы, учебы и создания семьи», – отметил Сергей Дырин, главный аналитик розничного бизнеса ВТБ.

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