Женщина и ребенок пострадали из-за неуступчивого водителя под Волгоградом

Происшествия 28.09.2021 09:39
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28.09.2021 09:39
Столкновение двух автомобилей произошло накануне днем в Суровикинском районе, в результате которого пострадали женщина и ребенок, сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области.
По предварительной информации, аварию спровоцировала 32-летняя водитель автомобиля "ВАЗ-21093". Двигаясь по улице Сысоева при повороте она не уступила дорогу автомобилю "Hyundai Elantra", вследствие чего произошло столкновение. В результате ДТП в больницу с травмами доставлены двое пассажирок иномарки 4 и 26 лет.
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