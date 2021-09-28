Женщина и ребенок пострадали из-за неуступчивого водителя под Волгоградом





Столкновение двух автомобилей произошло накануне днем в Суровикинском районе, в результате которого пострадали женщина и ребенок, сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области.

По предварительной информации, аварию спровоцировала 32-летняя водитель автомобиля "ВАЗ-21093". Двигаясь по улице Сысоева при повороте она не уступила дорогу автомобилю "Hyundai Elantra", вследствие чего произошло столкновение. В результате ДТП в больницу с травмами доставлены двое пассажирок иномарки 4 и 26 лет.



