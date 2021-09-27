Расследования

Уголовное дело о кровавой аварии у морга в Волгограде дошло до суда

Расследования 27.09.2021 13:10
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27.09.2021 13:10


До 5 лет лишения свободы грозит 23-летнему жителю Волгограда за гибель 67-летней женщины-пешехода напротив дома №74 на ул. Землячки, где находится морг и похоронной дом ритуальной компании. Как сообщили в региональном главке МВД, следователи ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области окончили расследование этого уголовного дела и направили для рассмотрения по существу в Дзержинский районный суд.
Как ранее сообщало информагентство, 1 октября 2020 года произошло ДТП с участием трех автомобилей: "ВАЗ-21102", "Audi" и "Toyota Camry". В результате погибла женщина-пешеход. Тогда сообщалось, что водитель отечественной легковушки не уступил дорогу и совершил столкновение с "Toyota Camry". 
Следствием установлено, что 1 октября 2020 года 23-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21102" с тремя пассажирами в салоне следовал по Третьей Продольной магистрали со стороны ул. 8-ой Воздушной Армии и переезжал на пересечение с улицей им. Землячки, напротив д. № 74. В процессе движения он заехал передней частью кузова на крайнюю правую полосу движения и совершил, как сообщается, "перекрестное, попутное, косое, скользящее, эксцентричное", левое боковое столкновение с автомобилем "Toyota Camry".
От полученного удара автомобиль "Toyota" изменил свою траекторию движения и совершил наезд на бордюрный камень, а также столкновение с автомашиной "Audi" 100", припаркованной вне пределов проезжей части. Далее автомобиль "Toyota Camry" отбросило на пешеходную зону тротуара, где произошел наезд на 67-летнюю женщину-пешехода. От полученных в результате наезда травм, женщина скончалась в карете скорой медицинской помощи.
Водитель "ВАЗ-21102" обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Вину он признал частично. 

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