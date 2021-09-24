Телеком

«Ростелеком» второй год подряд получает высшую оценку в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса

Телеком 24.09.2021 10:41
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24.09.2021 10:41


«Ростелекому» присвоен наивысший класс (А1) Антикоррупционного рейтинга—2021. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) оценил оператора как компанию с максимально высоким уровнем противодействия коррупции, минимальным уровнем рисков коррупции, сопряженных с угрозой инвесторам, кредиторам, деловым партнерам. «Ростелеком»получает наивысший класс Антикоррупционного рейтинга РСПП второй год подряд.
Независимая экспертиза провела оценку соответствия деятельности компаний международному стандарту в сфере противодействия коррупции и положениям Антикоррупционной хартии российского бизнеса. В ходе этой процедуры были высоко оценены внедренные в «Ростелекоме» антикоррупционные практики, вовлеченность работников в антикоррупционную деятельность, единый принцип организации этой работы в дочерних и подконтрольных обществах.
По мнению составителей рейтинга, «Ростелеком» демонстрирует высокое качество публичного раскрытия информации о противодействии коррупции. Компания также разработала специальный сайт, посвященный вопросам противодействия коррупции и содержащий необходимые документы и иную актуальную информацию. 
«Ростелеком» присоединился к Антикоррупционной хартии российского бизнеса в 2014 году для реализации мер по предотвращению и противодействию коррупции, поддержке общественного осуждения и неприятия коррупционных проявлений при взаимодействии с государственными должностными лицами, деловыми партнерами и иными лицами.
Все участники делового сообщества, подписавшие хартию, привержены высоким стандартам ведения бизнеса, они внедряют специальные антикоррупционные программы и практики, которые касаются не только ситуаций внутри компании, но также отношений с партнерами по бизнесу и государством. Хартия предусматривает отказ от преференций, закупки на основе открытых торгов, финансовый контроль, обучение и работу с персоналом, содействие правоохранительным органам и другие меры.

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