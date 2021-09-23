Экономика

В Volkswagen «Волга-Раст» прошла презентация абсолютно НОВОГО Volkswagen Taos

Экономика 23.09.2021 12:58 Реклама
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23.09.2021 12:58 Реклама

Эту премьеру ждали многие, поэтому событие оказалось для любителей марки поистине впечатляющим.
Мероприятие прошло в праздничной атмосфере, профессиональный ведущий не давал скучать гостям, пока одни тестировали автомобиль, другие могли поучаствовать в конкурсах и сделать отличные видео с помощью Селфи Спиннера 360, платформы для создания видеоселфи в круговом обзоре с эффектом замедленной съемки.

В автосалоне у каждого была возможность лично оценить абсолютно НОВЫЙ Taos со всех сторон, внешний дизайн и интерьер.
На протяжении всей презентации для гостей работали: парфюмерный мастер-класс, личные консультации нумеролога, мастер-класс по рисованию, кейтеринг, лаундж зона с играми, где можно с комфортом обсудить с другими автомобилистами преимущества нового автомобиля.
Для детей работала детская зона с интерактивной автомобильной трассой и аниматором.

Мероприятие проходило с учетом всех эпидемиологических требований: гостям проводилось измерение температуры, выдавались необходимые СИЗ. 
Фотографии с мероприятия по ссылке   
Оценить комфорт и качество абсолютно НОВОГО Volkswagen Taos можно, записавшись на тест-драйв по телефону +7 (8442)78-11-11, а также в салоне официального дилера Volkswagen «Волга-Раст» по адресу: г. Волгоград, улица Землячки, 82Г.

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