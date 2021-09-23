В Volkswagen «Волга-Раст» прошла презентация абсолютно НОВОГО Volkswagen Taos

Эту премьеру ждали многие, поэтому событие оказалось для любителей марки поистине впечатляющим.

Мероприятие прошло в праздничной атмосфере, профессиональный ведущий не давал скучать гостям, пока одни тестировали автомобиль, другие могли поучаствовать в конкурсах и сделать отличные видео с помощью Селфи Спиннера 360, платформы для создания видеоселфи в круговом обзоре с эффектом замедленной съемки.





В автосалоне у каждого была возможность лично оценить абсолютно НОВЫЙ Taos со всех сторон, внешний дизайн и интерьер.

На протяжении всей презентации для гостей работали: парфюмерный мастер-класс, личные консультации нумеролога, мастер-класс по рисованию, кейтеринг, лаундж зона с играми, где можно с комфортом обсудить с другими автомобилистами преимущества нового автомобиля.

Для детей работала детская зона с интерактивной автомобильной трассой и аниматором.





Мероприятие проходило с учетом всех эпидемиологических требований: гостям проводилось измерение температуры, выдавались необходимые СИЗ.

Фотографии с мероприятия по ссылке