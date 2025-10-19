Волгоградцам назвали средний размер страховой пенсии





Средняя страховая пенсия для россиян, в том числе и жителей Волгоградской области, составила 24 тысячи рублей. Об этом РИА Новости рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

- Средний размер в актуализированном виде составляет сумму чуть более 24 тыс. рублей, - пояснил в беседе сетевому изданию Гиринский.

Также он напомнил, что страховая пенсия будет назначаться женщинам с 60 лет, а мужчинам — с 65 лет. Для ее получения потребуется не менее 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов.

Отметим, что в Волгоградской области социальные пенсии в начале 2026 года проиндексируют по уровню инфляции – на 6,8%.