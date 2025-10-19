Два самолета ушли на запасные аэродромы из-за ограничений полетов в Волгограде





Аэропорт Волгограда почти 6 часов не принимал и не отправлял самолеты. Воздушная гавань была закрыта Росавиацией в 22-53 ч. 18 октября, а снова заработала лишь в 04-11 ч. 19 октября.

По данным Росавиации, на время действий ограничений два самолета, направлявшиеся в Волгоград, ушли на запасные аэродромы.

К данному часу задержаны шесть рейсов. Два самолета из Волгограда в Калининград. Также задерживается рейс в Москву. В волгоградский аэропорт также изменили время прилета рейсы из Сочи, Оренбурга и Москвы.