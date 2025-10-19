Общество

Еще один волгоградец перевел деньги аферистам за воображаемую иномарку

19.10.2025 12:38
Еще один житель Волгоградской области стал жертвой мошенников. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, 41-летний житель Средней Ахтубы перевел на неизвестные счета свыше одного миллиона рублей. 

В мессенджере мужчина нашел объявление о продаже автомобиля Skoda Fabia за доступную цену. Соблазнившись стоимостью, волгоградец созвонился с «продавцом» и перевел 1 млн 130 тысяч рублей на продиктованный счет. После того, как продавец стал требовать дополнительные денежные средства в качестве утилизационного сбора, мужчина понял, что имеет дело с мошенниками и обратился в полицию.

По данному факту следователями Среднеахтубинского района возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ – «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере». 

