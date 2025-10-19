Полиция опубликовала видео ДТП с маршруткой №69 на юге Волгограда





ГУ МВД России по Волгоградской области сообщило подробности ДТП, случившегося днем в районе остановки «ул. Пролетарская». Полицейские также предоставили кадры с камер дорожного наблюдения, зафиксировавших момент столкновения тягача MAN и маршрутки №69.





Как ранее сообщалось информагентством, после столкновения многотонный тягач отнесло прямо на остановку общественного транспорта. Маршрутка от удара вылетела на встречную полосу. В результате аварии пострадали четыре пассажира маршрутки.

На кадрах можно заметить, как многотонную фуру заносит перед светофором, после чего ее относит в сторону маршрутки, которая движется к остановке. От удара ГАЗель выносит на полосу встречного движения, а грузовой автомобиль сносит часть остановочного павильона.

Как уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла напротив дома №68 по проспекту Героев Сталинграда. На месте ДТП работают экипажи Госавтоинспекции.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области