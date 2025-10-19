Общество

«Сначала они вызывали шок»: волгоградка - о причинах возвращения кокошников в современную жизнь

Когда современные версии кокошников впервые появились в продаже, многие женщины смотрели на них с удивлением. С чем сочетать? Куда в них выходить? И, самое главное, как их воспримут окружающие? Однако популярность аксессуара росла настолько стремительно, что сегодня его надевают и в пир, и в мир. О причинах вернувшегося интереса к народному украшению, новых тенденциях и ощущениях самих обладательниц очаровательных ободков – расскажем в материале ИА «Высота102».

Спроси еще несколько лет назад о кокошниках, и многие прохожие наверняка указали бы вам на дверь краеведческого музея. Реакция горожан на аксессуар, получивший в наши дни вторую жизнь, была действительно неоднозначной – его часто не понимали, критиковали, но в то же время примеряли и оценивали.

- Когда два года назад я только начинала свое дело, кокошники шокировали, - рассказывает основательница популярного бренда «Ягода-малинка» Алина Кулешова. – Во время первого показа они вызывали дикое удивление, но, самое главное для меня, - интерес. Тогда даже актрисы и певицы увидели в ободке – кокошнике прекрасный аксессуар для выступления.


Конечно, в массы женское украшение ушло не сразу. Первыми набирающий обороты тренд подхватили не боящиеся экспериментов девушки, а после аксессуар родом из прошлого заинтересовал и вполне солидных дам.

- Коко Шанель говорила, что «мода живет лишь тогда, когда она выходит на улицы». Чтобы «вывести» моду на ободки-кокошники на улицы Волгоградской области, понадобилось много времени и немало усилий. Но посмотрите, как часто сегодня их выбирают девушки и женщины. Получается, все было не зря? Даже совсем юные девочки надевают их в повседневной жизни с любовью и гордостью, желая быть похожими на мам.


Причины такой возрождающейся народной любви к кокошникам понятны без лишних слов. Современные реалии сами собой вывели их из тени прошлого и обрекли на успех.

- Популярность кокошника, прежде всего, стоит связывать с модой на стиль «аля рус». Сегодня снова востребованы национальные орнаменты и узоры, рубахи и сарафаны, стилизованные прически. Кокошник же стал первым проявлением «жизни» нашей культуры и самым настоящим доказательством того, что она жива, и современная молодежь о ней не забыла, - рассуждает изготовитель популярных аксессуаров. – Знаете, что чаще всего я слышу от девушек, которые надевают изделие на голову? «Я – царевна». На мой взгляд, кокошник не только прибавляет уверенности в себе, но и позволяет ощутить связь времен.


Оценив новый стиль, волгоградские модницы быстро вошли во вкус. Если раньше Алину Кулешову все чаще просили о скромных и практически невесомых ободках, то сейчас у девушки заказывают более смелые, а порой и по-настоящему дерзкие аксессуары.

- Сегодня все действительно хотят себе не простенький ободочек, а оригинальный кокошник, расшитый бусинами, - делится волгоградка. – Самыми популярными моделями в моей коллекции были и остаются кокошники с надписями «Я русская», «Za наших», а также изделия с триколором. Впрочем, думаю, что в этот момент нашей истории — это вовсе не удивительно.


Фото Алины Кулешовой 

