



На Приволжской детской железной дороге в Волгограде состоялось профилактическое занятие для воспитанников Городищенского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. В ходе мероприятия сотрудники ПривЖД и транспортной полиции напомнили подросткам правила безопасного поведения на железнодорожных станциях и в поездах.

Для закрепления полученных знаний была организована блиц-викторина «На пути железнодорожном – будь предельно осторожен!». Кроме того, организаторы раздали памятки и тематические сувениры с символикой ОАО «РЖД».

После занятия ребята посетили музей Приволжской детской железной дороги и совершили поездку на поезде под управлением юных железнодорожников.

Мероприятие проводилось в рамках месячника «Безопасную железную дорогу - детям» с целью профилактики травматизма в зоне движения поездов.

Напомним, с 1 сентября в Волгоградской области проходят мероприятия в рамках месячника «Безопасную железную дорогу – детям». Железнодорожники и сотрудники транспортной полиции призывают школьников к повышенной бдительности вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры и напоминают, что стальная магистраль является объектом повышенной опасности.



