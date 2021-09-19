Общество 19.09.2021 17:24
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19.09.2021 17:24
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл возложил цветы и венки к Вечному огню в Зале воинской славы на Мамаевом кургане, сообщили в администрации Волгоградской области. На главную высоту России предстоятель Русской православной церкви поднялся с губернатором Андреем Бочаровым.
Патриарх оставил запись в книге Почетных гостей на Мамаевом кургане. «Великая битва великого Народа предопределила Великую Победу над фашизмом, освободив мир от страшного бесчеловечного плена и дав надежду на мирное будущее, наследниками которого стало и поколение, к которому принадлежу я. Земной поклон, вечная благодарность и вечная молитвенная память», – написал Святейший Владыка.
Перед возложением патриарх провел рабочую встречу с Андреем Бочаровым и митрополитом Волгоградским и Камышинским Феодором. Глава региона поблагодарил предстоятеля РПЦ за личное участие в освящении собора Александра Невского и в работе по его возрождению. Патриарх отметил особое отношение губернатора к воссозданию храма. «Тот факт, что вы являетесь Героем России и возглавляете этот регион, для меня был очень важным аргументом в пользу того, чтобы отождествлять себя с проектом строительства кафедрального собора в Волгограде», – подчеркнул предстоятель РПЦ.
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