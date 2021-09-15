Клиенты группы «Открытие» заработали более 12% годовых в результате досрочного исполнения стратегии «Структурированная» (Apple)
Экономика 15.09.2021 13:10
0
15.09.2021 13:10
Управляющая компания «Открытие» (входит в группу банка «Открытие») приняла решение о досрочном прекращении стратегии доверительного управления «Структурированная» с инвестиционной идеей на рост акций Apple в связи с превышением целевых показателей. Средняя доходность для клиентов составила более 12% годовых, а за весь срок стратегии – почти 23%.
Изначально погасить стратегию предполагалось осенью 2022 года. Однако в связи с достижением целевой доходности портфельные управляющие приняли решение зафиксировать доход клиентов на текущем уровне и осуществить выплату по стратегии уже сейчас. В итоге общее количество реализованных контрактов составило 668, а сумма выплаты превысила 274 млн рублей.
Клиентам, оформившим стратегию на ИИС, рекомендуется реинвестировать средства в другие стратегии УК «Открытие» на ИИС, чтобы получить налоговый вычет по истечении трех лет.
Инвестиционная идея стратегии разработана экспертной командой фабрики «Открытие Инвестиции», созданной на базе банка «Открытие», «Открытие Брокер» и УК «Открытие». «Открытие Инвестиции» – бренд, объединяющий в составе группы ПАО Банка «ФК Открытие» инвестиционные продукты и решения АО «Открытие Брокер» и ООО УК «ОТКРЫТИЕ».
Евгений Горбунов, начальник отдела инвестиционных продуктов и технологий УК «Открытие»:
«Мы рады, что идеи, разработанные фабрикой «Открытие Инвестиции», в очередной раз подтвердили свою актуальность, а, главное, помогли нашим клиентам приумножить свой капитал. Такие результаты были бы невозможны без эффективности принимаемых решений и высокого уровня экспертизы нашей команды. Особо отмечу, что клиенты смогут реинвестировать освободившиеся средства в новые, самые свежие инвестиционные идеи с большим потенциалом роста».
Антон Плясунов, начальник управления структурных продуктов «Открытие Брокер»:
«Для наших клиентов досрочное прекращение стратегий в связи с достижением целевых показателей — факт не только приятный, но уже и привычный. Для нас же, как разработчиков, частые досрочные погашения — это показатель высокого качества работы нашей аналитической команды, свидетельство ответственного подхода к отбору идей. До конца года наших клиентов ожидают очень привлекательные предложения с хорошим потенциалом доходности — следите за нашими новостями!».
Напомним, структурные продукты доступны только квалифицированным инвесторам.
Реклама
Банк «Открытие»: цены на алюминий отскочили от тринадцатилетнего максимума15.09.2021 18:42
Экономика 15.09.2021 18:42
Предприниматели смогут заказать наличные онлайн в ВТБ15.09.2021 17:25
Экономика 15.09.2021 17:25
В Волжском на тепловых сетях проводят диагностику трубопроводов с использованием современной робототехники15.09.2021 17:21
Экономика 15.09.2021 17:21
Желанная новинка GEELY ATLAS PRO15.09.2021 17:17
Экономика 15.09.2021 17:17
Доходы растут: бюджет Волгограда подправят в четвертый раз за год15.09.2021 16:41
Экономика 15.09.2021 16:41
ВТБ: доля фишинга в мошеннических атаках выросла вдвое15.09.2021 12:03
Экономика 15.09.2021 12:03
Банк «Открытие» одним из первых присоединился к новой программе господдержки предпринимателей14.09.2021 18:22
Экономика 14.09.2021 18:22
Обанкротившийся совхоз-гигант под Волгоградом не привлек покупателей14.09.2021 18:00
Экономика 14.09.2021 18:00
ВТБ присоединился к механизму «зонтичного» поручительства по кредитам МСП14.09.2021 11:38
Экономика 14.09.2021 11:38
Обновленный ŠKODA KODIAQ: комплектации и цены13.09.2021 16:03
Экономика 13.09.2021 16:03
ВТБ Лизинг предлагает новый Volkswagen Caddy с выгодой 7%13.09.2021 15:35
Экономика 13.09.2021 15:35
Банк «Открытие»: Китай распечатывает нефтяные резервы13.09.2021 13:46
Экономика 13.09.2021 13:46
Клиенты ВТБ смогут получить кредит наличными только по паспорту13.09.2021 09:07
Экономика 13.09.2021 09:07
Банк «Открытие»: замедление экономики затормозило рост ключевой ставки10.09.2021 16:33
Экономика 10.09.2021 16:33
ВТБ Лизинг: парк такси РФ в ближайшие два года будет расти на 10% в год10.09.2021 14:39
Экономика 10.09.2021 14:39
Реклама