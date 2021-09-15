Экономика

Клиенты группы «Открытие» заработали более 12% годовых в результате досрочного исполнения стратегии «Структурированная» (Apple)

Экономика 15.09.2021 13:10
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15.09.2021 13:10


Управляющая компания «Открытие» (входит в группу банка «Открытие») приняла решение о досрочном прекращении стратегии доверительного управления «Структурированная» с инвестиционной идеей на рост акций Apple в связи с превышением целевых показателей. Средняя доходность для клиентов составила более 12% годовых, а за весь срок стратегии – почти 23%.
Изначально погасить стратегию предполагалось осенью 2022 года. Однако в связи с достижением целевой доходности портфельные управляющие приняли решение зафиксировать доход клиентов на текущем уровне и осуществить выплату по стратегии уже сейчас. В итоге общее количество реализованных контрактов составило 668, а сумма выплаты превысила 274 млн рублей.
Клиентам, оформившим стратегию на ИИС, рекомендуется реинвестировать средства в другие стратегии УК «Открытие» на ИИС, чтобы получить налоговый вычет по истечении трех лет.
Инвестиционная идея стратегии разработана экспертной командой фабрики «Открытие Инвестиции», созданной на базе банка «Открытие», «Открытие Брокер» и УК «Открытие». «Открытие Инвестиции» – бренд, объединяющий в составе группы ПАО Банка «ФК Открытие» инвестиционные продукты и решения АО «Открытие Брокер» и ООО УК «ОТКРЫТИЕ».
Евгений Горбунов, начальник отдела инвестиционных продуктов и технологий УК «Открытие»:
«Мы рады, что идеи, разработанные фабрикой «Открытие Инвестиции», в очередной раз подтвердили свою актуальность, а, главное, помогли нашим клиентам приумножить свой капитал. Такие результаты были бы невозможны без эффективности принимаемых решений и высокого уровня экспертизы нашей команды. Особо отмечу, что клиенты смогут реинвестировать освободившиеся средства в новые, самые свежие инвестиционные идеи с большим потенциалом роста».
Антон Плясунов, начальник управления структурных продуктов «Открытие Брокер»:
«Для наших клиентов досрочное прекращение стратегий в связи с достижением целевых показателей — факт не только приятный, но уже и привычный. Для нас же, как разработчиков, частые досрочные погашения — это показатель высокого качества работы нашей аналитической команды, свидетельство ответственного подхода к отбору идей. До конца года наших клиентов ожидают очень привлекательные предложения с хорошим потенциалом доходности — следите за нашими новостями!».
Напомним, структурные продукты доступны только квалифицированным инвесторам.

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