Экономика

Банк «Открытие»: Китай распечатывает нефтяные резервы

Экономика 13.09.2021 13:46
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13.09.2021 13:46


Руководитель аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Анна Морина рассказала о ситуации на мировом рынке нефти.
Последствия урагана Ида все еще оказывают влияние на нефтяной рынок. В этот раз первыми восстанавливаются нефтеперерабатывающие заводы в США, в то время как обычно сначала происходил рост добычи. По информации Рейтерс от 10 сентября, практически все  поврежденные НПЗ в Луизиане к пятнице восстановили свою работу. В то же время (по состоянию на 9 сентября), в Мексиканском заливе простаивала 71 из 288 платформ. Около 1,39 млн барр. в сутки добычи нефти (мбс) и более 1,72 млрд куб. футов газа не было возобновлено. Подача нефти и газа затягивалась из-за перебоев с электроэнергией и частичного разрушения платформ и трубопроводов. В итоге Минэнерго США ожидает снижение добычи нефти в сентябре на 28% м/м до 10,76 мбс.
Возникший дефицит нефти внутри США, а также разрушения инфраструктуры морских терминалов, привели к отмене запланированных поставок в Китай. Национальное управление государственных резервов Китая сообщило о планируемой продаже 10-15 млн баррелей сырой нефти из государственных резервов через аукцион с целью компенсации отмененных поставок нефти с закрытой платформы Shell Mars в Мексиканском заливе. Общий объем стратегического резерва Китая оценивается Consultancy Energy Aspects в 220 млн баррелей. В августе общий объем импорта нефти в Китай составил 44,53 млн т (+8,0% м/м, -6,2% м/м), а за 8 месяцев 2021 года - 346,4 млн т (-5,6% г/г), согласно данным таможенного управления (GAC). Снижение импорта вероятно связано как со значительно выросшими ценами, так и с ожиданием независимыми НПЗ новой партии квот на импорт. Негативное влияние на импорт также оказывали новые налоги, введенные на некоторые виды таможенных кодов из раздела нефтепродуктов и нефтехимии.
Пятничный звонок Байдена и Си придал оптимизма участникам рынка не только по поводу нефти, но и по поводу всех ключевых рисковых активов. Надежда на снижение накала торговой войны привела нефтяные котировки в диапазон 72,8 долларов за баррель Брент.
В начале этой недели позитив разговора Байдена и котировки нефти будет продолжать отыгрываться. В то же время повышенная волатильность, как и реактивность на выходящие новости останется. На неделе ожидается выход ряда макроэкономической статистики: по инфляции, промышленному производству ряда стан, а также индексы экономических ожиданий в США от Университета Мичигана. В базовом сценарии нефтяные цены останутся в диапазоне 72-75 долларов за баррель Брент.

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