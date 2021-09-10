Экономика

ПСБ откроет три новых региональных центра уличного баскетбола до конца 2021 года

Экономика 10.09.2021 14:03
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10.09.2021 14:03


Директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц принял участие в IX международном форуме «Россия – спортивная держава», открывшемся в Казани, и рассказал об опыте банка по реализации собственных спортивных проектов.
На круглом столе «Развитие профессионального спорта в субъектах РФ с учетом трансформации модели его финансирования» участники обсудили экономические и организационные аспекты развития профессионального спорта, в том числе в регионах. Ярким примером стал представленный опыт ПСБ по строительству Центров уличного баскетбола для российских городов.  
«Тема поддержки и финансирования спорта является актуальной и широко обсуждаемой, в том числе в свете новых поставленных приоритетов по развитию физической культуры и спорта в стране. ПСБ последние несколько лет уделяет пристальное внимание развитию спортивной инфраструктуры в российских регионах, поддерживает спортивные мероприятия, федерации и профессиональные спортивные клубы, а также популяризирует культуру массового спорта среди сотрудников и жителей России. Одной из таких инициатив является масштабный социальный спортивный проект «ПСБ – Детям», реализуемый совместно с Российской Федерацией Баскетбола. 
За последний год мы построили три Центра уличного баскетбола международного уровня –  в Новомосковске, Туле, Калининграде, где могут заниматься все желающие - как любители, так и профессионалы. В наших планах осенью запустить еще три таких центра –  в Чебоксарах, Тюмени и Волгограде. Кроме того, мы продолжим развитие этого проекта и планируем открыть еще порядка 35 новых центров до 2025 года», – рассказал в своем выступлении Рубен Бегунц.
«Мы очень рады возможности реализации совместного с ПСБ проекта. Благодарны тому, что наши партнеры думают о социальной программе и о спортивном развитии подрастающего поколения. Такие структурные проекты необходимы российским городам. Мы будем рады, если наше сотрудничество будет продолжаться и дальше. РФБ с огромным удовольствием будет готов оказать необходимую помощь. Тем более, что спрос на развитие спортивной инфраструктуры есть. Помню, когда мы были детьми, то постоянно выходили на уличные площадки. Но тогда не могли и подумать, что у нового поколения появится возможность играть на таких профессиональных кортах», – отметил президент Российской Федерации Баскетбола Андрей Кириленко.
Центры уличного баскетбола (ЦУБ), открытые в 2021 году, полностью соответствуют регламенту ФИБА, позволяют проводить международные соревнования, предназначены для свободного посещения. Они оборудованы баскетбольной и стритбольными площадками, трибунами для зрителей, в зоне воркаут установлены тренажеры. Вся территория ЦУБ покрыта специализированным многослойным долговечным акриловым покрытием.
Фото с сайта https://ru.depositphotos.com

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