Выборы 10.09.2021 10:29
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10.09.2021 10:29
Волгоградский облизбирком предоставил дополнительную возможность проголосовать на выборах депутатов Госдумы тем избирателям, которые проживают в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. Соответствующее постановление, сообщает ИА «Высота 102», опубликовано на сайте ИКВО. В перечне населенных пунктов - 44 хутора в Быковском, Иловлинском, Клетском, Кумылженском, Ленинском, Михайловском, Ольховском и Фроловском районах. В этих отдаленных точках голосование на выборах депутатов пройдет в сельских клубах, торговых павильонах, в фельдшерско-акушерских пунктах, на почтовых отделениях, на производственных базах и в фермерских хозяйствах, а также в помещениях, занимаемых ТОС.
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