Банк «Открытие» выступил организатором размещения нового выпуска облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС»

Экономика 10.09.2021 09:14 Новости компаний
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10.09.2021 09:14 Новости компаний
Книга заявок была успешно закрыта 3 сентября 2021 г., общий спрос со стороны инвесторов превысил первоначально анонсированный объем размещения, что позволило увеличить объем выпуска с 5 до 10 млрд рублей и установить ставку купона на уровне 7,60% годовых. По выпуску облигаций предусмотрена оферта через 3 года.
В размещении приняли участие все основные категории институциональных инвесторов (УК, банки, инвестиционные компании), а также розничные инвесторы.
Компания планирует направить денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии, на финансирование текущих расходов, в том числе рефинансирование ссудной задолженности в целях улучшения структуры текущего кредитного портфеля.
«Достигнутый результат в очередной раз подтвердил высокую оценку безупречного кредитного качества компании, а также перспективы дальнейшего развития бизнеса. Мы благодарим эмитента за оказанное доверие и надеемся на дальнейшее успешное сотрудничество на рынке долгового капитала»», – прокомментировал сделку Евгений Ананьев, вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка «Открытие».
Техническое размещение биржевых облигаций состоялось на Московской бирже 8 сентября 2021 года.
Организаторами размещения выступили: банк «Открытие», SberCIB, Райффайзенбанк и Газпромбанк.
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