Потребители города Ленинск Волгоградской области подключены по программе догазификации





Сегодня дан старт подключению домовладений жителей Ленинска Волгоградской области к сетям газоснабжения по ускоренному механизму газификации. В мероприятиях приняли участие заместитель губернатора региона Олег Николаев и заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Табачук.

Всего в программу догазификации Волгоградской области попадают более 10 тыс. домовладений в 630 населенных пунктах. Непосредственно в Ленинском районе воспользоваться новой схемой могут жители почти 1 тыс. домов. Прием заявок продолжается.

«Мы призываем всех жителей области, которые хотят принять участие в программе, активно участвовать в заявочной кампании. Процесс подачи максимально комфортен: можно воспользоваться порталом Единого оператора газификации – connectgas.ru, мобильными офисами, которые объезжают населенные пункты по всей стране и собирают заявки, обратиться лично в клиентские центры и на газовые участки», – отметил Сергей Табачук.



