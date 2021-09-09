Потребители города Ленинск Волгоградской области подключены по программе догазификации

Общество 09.09.2021 19:07
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09.09.2021 19:07
Сегодня дан старт подключению домовладений жителей Ленинска Волгоградской области к сетям газоснабжения по ускоренному механизму газификации. В мероприятиях приняли участие заместитель губернатора региона Олег Николаев и заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Табачук.
Всего в программу догазификации Волгоградской области попадают более 10 тыс. домовладений в 630 населенных пунктах. Непосредственно в Ленинском районе воспользоваться новой схемой могут жители почти 1 тыс. домов. Прием заявок продолжается.
«Мы призываем всех жителей области, которые хотят принять участие в программе, активно участвовать в заявочной кампании. Процесс подачи максимально комфортен: можно воспользоваться порталом Единого оператора газификации – connectgas.ru, мобильными офисами, которые объезжают населенные пункты по всей стране и собирают заявки, обратиться лично в клиентские центры и на газовые участки», – отметил Сергей Табачук.
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