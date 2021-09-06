Жаждущий любви волгоградец отдал мошенникам 100 тыс рублей





Мошенники выудили у 25-летнего жителя Волгограда, который хотел провести вечер в компании жрицы любви, 100 тысяч рублей. Как уточнили в УМВД России по городу Волгограду, безработный житель Красноармейского района, получивший денежный расчет при увольнении, решил скрасить свой вечер и заказать интим-услуги. Молодой человек нашел в Интернете соответствующее объявление и позвонил на указанный в нем номер. На его звонок ответил якобы диспетчер, сообщив, что услуга стоит 12000 рублей, а также необходимо оплатить страховку, после чего девушку привезут на указанный клиентом адрес. После перевода денег мужчине снова перезвонили и попросили перевести еще денег, так как необходимо застраховать еще и его. Доверчивый волгоградец сделал несколько переводов, в результате чего перевел мошенникам все свои сбережения. Только после списания денег он осознал, что стал жертвой аферистов и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (Мошенничество).



