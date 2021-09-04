Жительница Волгоградской области исполнила мечту и привилась от коронавируса





86-летняя жительница Волжского Таиса Акимовна Протопопова получила прививку от коронавируса, о которой она просила своих родных. Однако прийти в поликлинику пожилая женщина не могла из-за своего возраста и проблем со здоровьем. Прививку пенсионерке сделали медики выездной бригады больницы им. Фишера, приехав к ней домой. Одновременно с ней иммунизацию — уже повторную — получила и еë дочь, рассказали ИА "Высота 102" в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Таиса Акимовна Протопопова решила получить защиту от COVID-19 не только ради собственного здоровья, но и для безопасности многочисленных внуков и правнуков, общение с которыми так не хватает женщине. Сейчас уже привита вся ее семья.

Таиса Акимовна Протопопова стала, кстати, 800-тысячной жительницей региона, получившей прививку.

Между тем, напомним, ранее в редакцию ИА «Высота 102» обращалас ь дочь пенсионерки Ирина Ивановна, которая рассказала о том, что ее мама мечтает о прививке, однако сделать ее не получается. Родные Таисы Акимовны оставляли заявку в поликлинике больницы имени Фишера, рядом с которой находится частный дом пенсионерки, чтобы ей сделали прививку в домашних условиях. Волжанка, по словам родственников, устала жить в строгой изоляции и не могла даже обнять внуков, общаясь с ними через оконную сетку. Однако ожидание затянулось. В поликлинике объясняли это отсутствием однодозовой вакцины.

В облздраве тогда поясняли, что никаких заявок на домашнюю вакцинацию от родных пенсионерки в поликлинике не получали. Однако заверили, что сделают прививку не только Таисе Протопоповой, но и другим родственникам на дому.



