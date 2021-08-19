



86-летняя жительница Волжского вот уже месяц живет в ожидании, когда ей сделают прививку от коронавируса. Как рассказала ИА «Высота 102» дочь пенсионерки Ирина Ивановна, ее мама Таиса Акимовна Протопопова давно просит своих родных о прививке. «Но проблема в том, что моя мама очень слабенькая, у нее много разных заболеваний, хотя она и не является инвалидом. Она и ходит с трудом. Мы, честно говоря, боимся ее везти в поликлинику – она просто может не выдержать этого пути. Поэтому еще 19 июля я записала мою маму на прививку в поликлинику больницы имени Фишера, чтобы приехали к ней домой и вакцинировали. Сначала мне говорили, что приедут в течение недели. Но прошел уже месяц. В поликлинике объяснили, что не могут пока привить мою маму, потому что у них нет однодозовой вакцины, а есть препарат, который рассчитан на пять человек. Когда появится однодозовая вакцина, мне не говорят», - изложила проблему Ирина Ивановна.

По словам дочери Таисии Акимовны, и она сама, и другие родственники уже привились от коронавируса. Но они переживают за бабушку и стараются оградить ее от контактов с родными. И так происходит уже второй год. «Но моя мама очень скучает по внукам, с которыми последнее время общается через сетку – она живет в частном доме. Не может она и встретиться со священником - она верующий человек. Но она очень хочет жить, поэтому просит сделать ей прививку. Еще она смотрит все время телевизор и больше всего боится умереть в больнице. Мы не понимаем, в чем проблема вакцинировать ее на дому? Мама живет в доме в поселке Рабочий в Волжском – до поликлиники больницы имени Фишера рукой подать. Это же не в деревню какую-то ехать! Хотя и это при желании не проблема – ведь есть же мобильные выездные бригады, которые проводят вакцинацию», - рассуждает Ирина Ивановна.

Редакция ИА «Высота 102» передала координаты волжской пенсионерки в комитет здравоохранения Волгоградкой области в надежде, что исполнится мечта бабушки и она получит прививку от коронавируса, чтобы, наконец, обнять своих родных. В облздраве заявили, что в медучреждение не обращались по поводу прививки для пенсионерки. Однако проблему, заверили в ведомстве, удалось решить: с Таисой Акимовной на дому привьется еще кто-нибудь из родственников.



