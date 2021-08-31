Происшествия

В Волгограде тушат пожар около бизнес-центра

Происшествия 31.08.2021 14:27
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31.08.2021 14:27




В настоящее время огнеборцы тушат ландшафтный пожар в районе бизнес-центра «Волгоград Сити». Очевидцы сообщили ИА «Высота 102», что горит сухая трава и сваленный мусор около одной из высоток на улице Нурадилова, что недалеко от бизнес-центра. Огонь полыхает в  близости от частных домов, которые находятся рядом с многоэтажками. 

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