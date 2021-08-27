Арбузный фермер в Волгоградской области навредил земле на 117 млн рублей





Фермер из Быковского района Волгоградской области нанес ущерб почвам при выращивании арбузов на 117,4 миллиона рублей. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

Проверку соблюдения требований природоохранного законодательства на территории Быковского района провели в июле текущего года сотрудники Межрегионального управления совместно с Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой.

В ходе проверки установлено, что фермер для полива земельного участка площадью 23,45 га забирает воду из Волгоградского водохранилища. Для этого он использует насосную станцию с дизельным приводом, установленную в прибрежной защитной полосе Волгоградского водохранилища. Указанная станция установлена на открытом деревянном решетчатом помосте в отсутствие сооружения для предотвращения загрязнения прилегающей территории и водного объекта вследствие пролива дизельного топлива и иных ГСМ.





Специалистами ФГБУ "ЦЛАТИ по ЮФО" - ЦЛАТИ по Волгоградской области были отобраны пробы почвы на полях при выращивании арбузов на наличие загрязнения, по результатам анализа которых установлен факт порчи земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами.

В отношении фермера вынесены постановления о назначении административного наказания по ст. 7.6 (самовольное занятие водного объекта или его части, либо использование их без документов, на основании которых возникает право пользования водным объектом или его частью, либо водопользование с нарушением его условий), ч.1 ст.8.42 (использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности) КоАП РФ и назначены административные штрафы.

В соответствии с методикой исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, утвержденной приказом Минприроды России от 08.07.2010 года №238, произведен расчет ущерба, причиненный почвам, сумма которого составила 117 450 000 рублей. В настоящее время принимаются меры по взысканию с фермера ущерба, причиненного почвам в результате незаконной хозяйственной деятельности.

В Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру направлены материалы о нарушении закона для решения вопроса о передачи их в органы предварительного следствия по признакам уголовно-наказуемых деяний, предусмотренных ст.246 и ст.254 УК РФ. Материалы по факту использования земельного участка без разрешительных документов и по нецелевому назначению направлены в территориальное управление Россреестра для принятия мер.

Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям