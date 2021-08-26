Суточная заболеваемость коронавирусом бьет новые рекорды в Волгоградской области

Здравоохранение 26.08.2021 12:41
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26.08.2021 12:41
Коронавирус выявлен у 353 жителей Волгоградской области - это новый рекорд суточной заболеваемости в регионе за все время пандемии. По данным федерального оперативного штаба, скончались 16 человек. Всего от этой инфекции в регионе погибли 2215 жителей. Общее число случаев заражения коронавирусом приближается к 80 тысячам человек.
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