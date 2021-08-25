Здравоохранение

Сразу несколько видов вирусов атакуют жителей Волгоградской области

Здравоохранение 25.08.2021 15:45
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25.08.2021 15:45


Рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями произошел в Волгоградской области. В территориальном управлении Роспотребнадзора сообщили, что за неделю количество заболевших выросло на 2,4%. Основное количество обратившихся за медицинской помощью составляют лица старше 15 лет – 72% от общего количества.
По данным вирусологического мониторинга, среди лиц с признаками ОРВИ активно циркулирует возбудитель Covid-19, что оказывает влияние на течение эпидемического процесса респираторных заболеваний. Кроме этого выявляются положительные результаты исследований на другие возбудители: парагрипп, риновирус, бокавирус. Вирусы гриппа не обнаруживаются.
По данным федерального оперативного штаба, в Волгоградской области этим летом фиксируется рост заболеваемости Covid-19. За минувшие сутки этот диагноз подтвердился у 351 человека - это рекордный показатель в суточной статистике за все время пандемии.  

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