В Волгоградской области в третий раз фиксируют рекордную смертность от COVID

Здравоохранение 24.08.2021 12:31
0
24.08.2021 12:31
В третий раз за август в Волгоградской области фиксируется рекордное число умерших от коронавирусной инфекции - 17 человек за сутки. Такие данные приводит сегодня федеральный оперативный штаб.
Общее число погибших от COVID-19 в регионе составляет 2184 человека. За сутки в Волгоградской области смогли победить эту инфекцию 319 жителей.
Всего с начала пандемии в волгоградском регионе выявлено уже почти 80 тысяч случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки этот диагноз подтвердился у 349 жителей.
Реклама
В Волгоградской области 24-летний парень умер от последствий коронавируса24.08.2021 13:44
Здравоохранение 24.08.2021 13:44
Крупную партию аппаратов ИВЛ для больниц Волгоградской области поставит астраханская компания20.08.2021 08:55
Здравоохранение 20.08.2021 08:55
В Волгограде закупают аппарат ИВЛ для новорожденных19.08.2021 17:41
Здравоохранение 19.08.2021 17:41
Рекомендации экспертов ОМС: Как пациенту добиться получения быстрой и качественной медпомощи?19.08.2021 10:10
Здравоохранение 19.08.2021 10:10
Получение лекарств от COVID-19 превратилось в квест в поликлиниках Волгограда14.08.2021 18:48
Здравоохранение 14.08.2021 18:48
Двухлетний ребенок умер от коронавируса в Волгоградской области14.08.2021 14:20
Здравоохранение 14.08.2021 14:20
Обстановка ухудшается: все больше больных COVID выявляют в Волгоградской области14.08.2021 12:32
Здравоохранение 14.08.2021 12:32
В Волгоградской области от коронавируса умер 18-летний парень13.08.2021 14:39
Здравоохранение 13.08.2021 14:39
В Волгоградской области составили рейтинг популярных прививочных пунктов среди ТРЦ13.08.2021 10:13
Здравоохранение 13.08.2021 10:13
Центр позитронно-эмиссионной томографии построят для онкослужбы в Волгограде11.08.2021 13:27
Здравоохранение 11.08.2021 13:27
Смертность от ковида в Волгоградской области вновь достигла пиковой отметки11.08.2021 12:19
Здравоохранение 11.08.2021 12:19
Жителей Волгоградской области поражает новый вирус11.08.2021 08:05
Здравоохранение 11.08.2021 08:05
От коронавируса умерла 23-летняя волгоградка без хронических заболеваний10.08.2021 13:43
Здравоохранение 10.08.2021 13:43
Вокруг волгоградской больницы №25 расширят парковку06.08.2021 14:05
Здравоохранение 06.08.2021 14:05
90% сотрудников Волгоградского алюминиевого завода вакцинировались от коронавируса06.08.2021 10:25
Здравоохранение 06.08.2021 10:25
Реклама