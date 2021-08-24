В Волгоградской области в третий раз фиксируют рекордную смертность от COVID





В третий раз за август в Волгоградской области фиксируется рекордное число умерших от коронавирусной инфекции - 17 человек за сутки. Такие данные приводит сегодня федеральный оперативный штаб.

Общее число погибших от COVID-19 в регионе составляет 2184 человека. За сутки в Волгоградской области смогли победить эту инфекцию 319 жителей.

Всего с начала пандемии в волгоградском регионе выявлено уже почти 80 тысяч случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки этот диагноз подтвердился у 349 жителей.



