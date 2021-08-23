Экономика

ВТБ начал выпускать детские банковские карты

Экономика 23.08.2021 10:30 Новости компаний
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23.08.2021 10:30 Новости компаний


В преддверии нового учебного года ВТБ предложил клиентам возможность оформить дебетовые карты для детей от 6 лет. Родители могут бесплатно заказать дополнительную детскую карту к своему счету в ВТБ Онлайн и дистанционно настраивать лимиты. Новый продукт позволит клиентам банка обучить детей основам финансовой грамотности и минимизировать риски при использовании наличных.
Детскую дебетовую карту клиенты ВТБ могут заказать бесплатно для несовершеннолетних детей в возрасте от 6 лет. Карта оформляется как дополнительная к счету родителей, по которому будут происходить списания и пополнения. Молодым людям старше 14 лет продукт можно будет заказать как основной и привязать к отдельному личному счету.
Оформить карту на ребенка очень просто: достаточно заказать ее в ВТБ Онлайн или в отделении банка, выбрать один из оригинальных вариантов дизайна и указать адрес офиса банка, в котором клиенту удобно ее получить.
Детская карта станет для ребенка безопасной альтернативой наличным при ежедневных расходах. Родители, используя мобильное приложение ВТБ Онлайн, смогут управлять лимитами по карте для детей и контролировать их траты.
Детские карты также подключены к программе лояльности банка «Мультибонус». Для дополнительных карт на детей с 6 лет вознаграждение зачисляется на счет родителей, для основных карт на детей от 14 лет – на счет ребенка.
«В этом году ВТБ сфокусировался на развитии продуктов и сервисов для детей, молодежи и пенсионеров. Одной из ключевых новинок стала детская карта – удобный инструмент для родителей, позволяющий им контролировать траты детей и обезопасить ребенка от рисков кражи или потери наличных. Это особенно актуально в преддверии нового учебного года, когда школьникам могут потребоваться средства на ежедневные карманные расходы. Нам как социально ответственному банку этот инструмент дает возможность привить подрастающему поколению основы финансовой грамотности, с детского возраста научить его управлять денежными ресурсами с помощью современных технологий. Важно, что родители могут в режиме онлайн отслеживать все действия по карте ребенка и сразу при ее оформлении задать лимиты расходования средств – это сделает процесс трат прозрачным и безопасным, а дети никогда не окажутся без денег и научатся распоряжаться своими накоплениями», – комментирует член правления ВТБ Святослав Островский. 

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