



Летевший из Волгограда в Москву и подавший сигнал бедствия самолет Sukhoj Superjet-100 совершил посадку в аэропорту Шереметьево, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Интерфакс».

По предварительным данным, посадка прошла штатно. Во время выполнения рейса SU 6416 Волгоград - Москва у самолета Supejet-100 сработал датчик системы кондиционирования, уточнил «Интерфаксу» представитель авиакомпании «Россия».

Ранее сообщалось, что летящий из Волгограда в Москву самолет подал сигнал бедствия над Тамбовской областью из-за разгерметизации салона. Экипаж резко снизил высоту до 3000 метров.



