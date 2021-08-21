Волгоградца госпитализировали после драки из-за машины





41-летний волгоградец получил травму головы после дорожного конфликта. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, уже задержан 49-летний житель Краснооктябрьского района. Выяснилось, что между мужчинами в Дзержинском районе произошел конфликт, переросший в драку, из-за того, что якобы автомобиль потерпевшего мешал проезду. В ходе драки мужчина упал и ударился головой.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.



