Владелец сети АЗС в Сургуте скрывал налоги в Волгограде





Фактический руководитель сети заправочных станций, расположенных в Сургуте, подозревается в уклонении от уплаты 110 миллионов рублей налогов. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник, фигурант уголовного дела, который зарегистрировал юридическое лицо в Волгограде, по данным следствия, не заплатил указанную сумму налогов за период с 2015 по 2017 годы. При этом сумма пеней и штрафов составила еще 80 миллионов рублей. Дело возбужденное по п.п. "а,б" ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Предприимчивый коммерсант разработал преступную схему уклонения от уплаты налогов путем искусственного дробления своего бизнеса. Для этого мужчина зарегистрировал еще несколько организаций с аналогичными названиями, тем самым распределив финансовую нагрузку и налоговое бремя, так как суммарный доход каждого из предприятий не превышал 60 миллионов рублей, что позволяло использовать упрощенную систему налогообложения. Активную роль в противоправных действиях выполняла 48-летняя главный бухгалтер общества, обеспечивающая "правильный" учет доходов. Женщине уже предъявлено обвинение по п.п. "а,б" ч.2 ст.199 УК РФ, по ходатайству следствия в ее отношении избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Фактический руководитель предприятия скрылся, в связи с чем объявлен в федеральный розыск. В ходе следствия уже возмещен ущерб на сумму в 70 миллионов рублей. На имущество фигурантов, а именно 140 объектов недвижимости, в том числе порядка 15 земельных участков на территории Краснодарского края, общая стоимость которых оценивается почти в 200 миллионов рублей, по ходатайству следователя наложен арест. Расследование уголовного дела продолжается.

В настоящее в производстве СУ СКР по региону находятся 17 уголовных дел о преступлениях в сфере налогов, фигурантами по которым является более 25 лиц. Общая сумма сокрытых от бюджета государства денежных средств составляет более полумиллиарда рублей.

С начала года в результате добровольного возмещения ущерба, причиненного бюджету РФ в связи налоговыми преступлениями, в отношении 7 фигурантов прекращено 6 уголовных дел, сумма уплаченных налогов составила 159 миллионов рублей.



