В Волгограде и области второй месяц ищут пропавшего темноволосого мужчину





В Волгоградской области волонтеры уже более двух месяцев разыскивают пропавшего 32-летнего Андрея Шуненкова. Как сообщает V102.RU со ссылкой на поисково-спасательный отряд «‎ЛизаАлерт», мужчина ушел из дома в хуторе Верхняя Бузиновка Клетского района еще 10 марта. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

По сообщению волонтеров, Андрей нуждается в медицинской помощи и может находится в любом населенном пункте области.

Приметы: рост 178 см, нормальное телосложение, черные волосы, карие глаза.

Во что был одет Андрей Шуненков в день исчезновения, неизвестно.

Фото: «‎ЛизаАлерт» / t.me