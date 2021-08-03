В Волгограде для строительства дороги снесут коттеджи и дачи

Общество 03.08.2021 13:38
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03.08.2021 13:38
Власти Волгограда намерены изъять земельные участки и объекты недвижимости, которые оказались на пути строительства дороги по ул. Родниковая в Советском районе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление, подписанное первым заместителем главы Волгограда Ириной Пешковой, речь идет о 23 земельных участках, расположенных на улицах Логовская, Криворожская, Карагандинская, Родниковая, а также в садоводческом товариществе «Наука-1». Кроме того, власти намерены изъять у собственников 11 жилых домов – на улице Родниковой, 24/2, 24/6, 24/8, 24/12, 24/13, 24/14, 24/148Ю 24/150, 24/149, 24/131 и в садоводческом товариществе «Наука-1» на участке №1.
Изымаемые участки и объекты недвижимости пройдут оценку, затем власти подготовят соответствующие соглашения. Если собственники их не подпишут, чиновники намерены обратиться в суд. Интересно, что некоторые дома, которые пойдут под снос, находятся еще в стадии строительства.
Напомним, в Волгоградской области уже не в первый раз изымают участки и объекты недвижимости для строительства трасс. Такие действия, например, предпринимались при строительстве продолжения улицы Электролесовской, дороги по ул. Латошинская до ул. Тулы, а также моста в составе объекта Третьего пускового комплекса через реку Волга.
Фото Яндекс.Карта: два дома, которые чиновники хотят выкупить у владельцев ради дороги.
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