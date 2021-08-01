Огромную стелу из железобетона установят на въезде в Волгоград

Общество 01.08.2021 08:40
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01.08.2021 08:40
На въезде в Волгоград со стороны Красноармейского района установят 8-метровую стелу из железобетона вместо разрушенного год назад ураганом кирпичного сооружения. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, МБУ "Центр благоустройства и озеленения Красноармейского района Волгограда" объявил электронный аукцион на разработку проектно-сметной документации на выполнение работ по изготовлению и установке объекта. Начальная сумма контракта - более 889 тысяч рублей. Подрядчик должен провести инженерные изыскания и подготовить проект за два месяца.
Согласно прилагаемому эскизу, надпись "Волгоград" и герб на железобетонной стеле должны быть объемными, выдерживать снеговые нагрузки и нападки вандалов. Постамент планируют облицевать гранитными плитами. а территорию вокруг стелы выложить тротуарной плиткой.
Отметим, что в начале июля текущего года в редакцию информагентства обращались горожане, возмущенные тем, что власти так долго не могут восстановить стелу на въезде в южную часть города.
Тогда в администрации Волгограда сообщили, что занимаются этим вопросом.
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