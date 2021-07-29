С начала 2021 года жители Волгограда совершили более 9 млн поездок, оплату за которые они внесли с помощью банковских карт. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, сумма проведенных безналичных платежей за проезд в общественном транспорте составила более 200 млн рублей. На данный момент терминалами с технологией бесконтактной оплаты оснащены около 790 трамваев, троллейбусов и автобусов.

Для оплаты за проезд пассажиру достаточно приложить к терминалу кондуктора свою бесконтактную банковскую карту, смартфон или смарт-часы с подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay. Система для приема безналичных платежей позволяет в одно касание, быстро и безопасно, провести оплату. Терминалы принимают к оплате карты любых банковских платежных систем, представленных в регионе.

«Безналичная оплата проезда картой стала привычным явлением для волгоградцев, и число пассажиров, использующих eё для платежей в общественном транспорте, увеличивается с каждым годом. Преимущества оплаты проезда банковской картой очевидны. Пассажирам не нужно носить с собой наличные, платеж происходит моментально и бесконтактно, а перевозчикам сервис безналичной оплаты проезда позволяет повысить качество обслуживания клиентов, снизить операционные расходы и увеличить собираемость выручки», - отмечает Наталья Газарян, заместитель управляющего Волгоградским отделением ПАО Сбербанк.

Внедрение системы безналичной оплаты в Волгограде стало возможным с 2017 года благодаря совместной инициативе ПАО Сбербанк, администрации Волгограда, платежной системе VISA и МКП «Городской центр управления пассажирскими перевозками»

Помимо этого, в Волгоградской области успешно реализован проект по безналичной оплате проезда в автобусах, следующих по межмуниципальным маршрутам. Системой терминалов оборудован транспорт в большинстве районов Волгоградской области. За полгода жители региона оплатили таких поездок более 200 тысяч раз.



