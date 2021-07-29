Ураган и грозы: Волгоградская область испытает очередные природные катаклизмы

Общество 29.07.2021 13:27
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29.07.2021 13:27
Порывы ветра до 21-го метра в секунду ожидаются сегодня в Волгоградской области. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Гидрометцентре РФ. Завтра погода также не порадует. Так, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди и грозы. При грозах скорость шквалистого ветра может достигать 15-20 м/с. Однако температура воздуха днем останется высокой – в Волгограде до 36 градусов, по восточным районам – до 37. Ночью будет прохладнее – от 21 до 23 градусов.
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