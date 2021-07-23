Происшествия

Пьяный мужчина час простоял на карнизе 16-го этажа в Волгограде (ВИДЕО)

Происшествия 23.07.2021 16:33
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23.07.2021 16:33




Нетрезвый 43-летний житель Волгограда, стоящий на карнизе 16-го этажа, сегодня почти час держал в напряжении экстренные службы, сообщает ИА "Высота 102". Очевидцы, которые наблюдали за происходящим, рассказали, что мужчина забирался на карниз, стоял там и даже что-то кричал, а потом уходил в квартиру. Через некоторое время он снова появлялся в окне и все повторялось. Возле подъезда все это время дежурили врачи скорой помощи, полиция, МЧС и сотрудники муниципальной службы спасения.


В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что мужчина 1978 года рождения выпивал в квартире в компании мужчины и женщины. В какой-то момент он решился на отчаянный шаг, но в итоге его уговорили забраться обратно в квартиру, где его уже ждали полицейские. Мужчину передали бригаде медиков.

По предварительной информации, разгоряченный алкоголем мужчина находился в расстроенных чувствах из-за ссоры с супругой, после которой она ушла из дома и больше не появлялась.

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