На Волгоградскую область несется шторм

Общество 21.07.2021 15:43
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21.07.2021 15:43
Штормовое предупреждение объявлено сегодня в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону со ссылкой на волгоградское ЦГМС, сегодня с 16:00 до 18:00 часов и до 23 июля включительно, в отдельных районах Волгоградской области ожидаются ливни, сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра порывами до 23-28 м/с.
Сотрудники МЧС просят жителей соблюдать меры безопасности: не парковаться вблизи деревьев, рекламных щитов и ветхих строений. Обходить шаткие конструкции и не подходить к оборванным электропроводам.
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