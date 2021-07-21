На Волгоградскую область несется шторм





Штормовое предупреждение объявлено сегодня в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону со ссылкой на волгоградское ЦГМС, сегодня с 16:00 до 18:00 часов и до 23 июля включительно, в отдельных районах Волгоградской области ожидаются ливни, сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра порывами до 23-28 м/с.

Сотрудники МЧС просят жителей соблюдать меры безопасности: не парковаться вблизи деревьев, рекламных щитов и ветхих строений. Обходить шаткие конструкции и не подходить к оборванным электропроводам.



