Экономика

Volkswagen Touareg - отличный выбор для любителей внедорожников

Экономика 21.07.2021 11:32 Реклама
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21.07.2021 11:32 Реклама

Volkswagen Touareg - пожалуй,  самый популярный внедорожник от бренда Volkswagen. Он восхищает инновационными немецкими технологиями и высоким качеством исполнения. Volkswagen Touareg оснащен множеством электронных ассистентов помощи водителю, а также обладает всеми возможностями, присущими настоящим внедорожникам: постоянный полный привод 4MOTION[1], пневматическая подвеска и пакет Off-road[2]. Эти опции очень помогают на тяжелом бездорожье. При этом водителю и пассажирам максимально комфортно в технологичном и стильном салоне.
Volkswagen Touareg. Габариты и экстерьер
Автомобиль сконструирован на универсальной модульной платформе MLB[3], рассчитанной на переднеприводные/полноприводные среднеразмерные кроссоверы нескольких немецких брендов.
Габариты кузова рассчитаны оптимально: 4878 х 2099 х 1673 мм,  автомобиль имеет массу чуть более двух тонн, одновременно легок и компактен для езды в условиях тесных городских улиц, но достаточно устойчив на загородной трассе.
Кузов максимально «спортивен» и аэродинамичен за счет мощного и удлиненного капота. Приятно радуют глаз массивная радиаторная решетка, хромированные продольные полосы, на «корме» - резко очерченные колесные крылья, черный спойлер,  и крупные наконечники выхлопных труб.
Volkswagen Touareg - пожалуй,  самый популярный внедорожник от бренда
Touareg восхищает инновационными немецкими технологиями и высоким качеством исполнения
Электронные опции и безопасность
Touareg оснащен современными электронным технологиям  и  интеллектуальными ассистентами водителя:
• настройки подвески Off-Road, Special Off-Road[4], увеличивающие базовую высоту кузова на 25 и 70 мм. Для улучшения аэродинамики при движении на высоких скоростях кроссовер «приседает» на 15-25 мм и снижается на целых 40 мм для удобства при погрузке багажника;
• адаптивный круиз-контроль, позволяющий регулировать максимальную скорость и поддерживать дистанцию на дороге;
• круговой обзор AreaAssist[5] c камерой заднего обзора;
• ночное видение (NightVision[6]) с помощью ИК-видеокамеры, которая «видит» тепловые отпечатки на расстояние до 130 метров;
• подвеска PRO[7] (дополнительная опция), управляющая всеми колесами и позволяющая увеличить устойчивость авто на дороге, сократить радиус разворота при маневрах и парковке;
• полуавтоматический ассистент движения в пробках TrafficJam Assist[8], удерживающий автомобиль в полосе движения, контролирующий  дистанцию при тесном потоке движения и экстренное торможение;
• ассистент пересечения перекрестков IntersectionAssist[9] с радарными датчиками для обнаружения объектов, движущихся перпендикулярно вашему авто;
• парктроник ParkAssist[10] + система «Парковка Плюс» с опцией автоматического маневрирования на автостоянке.
• Фары IQ.Light [11], матричные фары используют данные с камеры и способны адаптироваться к дорожной ситуации, благодаря чему люди, животные и другие автомобили на дороге заметны гораздо лучше, нежели при использовании традиционных фар.

Безопасность в Volkswagen Touareg также на высоте - по результатам краш-тестов EuroNCAP[12], он соответствует 5 звездам. Как минимум половина электронных помощников водителя одновременно активно работает на защиту пассажиров в салоне машины.
Дизайн салона
Дизайн, практичность и уровень комфортабельности салона - «зона» особо пристального внимания  в модели Volkswagen Touareg. Комфорт — является одним из неизменных правил  для этого автомобиля.

Volkswagen Touareg  у оф. Дилера Волга-Раст
Дизайн, практичность и уровень комфортабельности салона - «зона» особо пристального внимания  в модели Volkswagen Touareg.
Из полезных и важных опций салона, отметим:
• интерьерную подсветку (30 оттенков) центральной консоли, дверей и панели приборов;
• уникальные сиденья ergoComfort[13] с 18-направлениями ортопедической регулировки, боковой поддержкой, вентиляцией, обогревом и 8-режимной функцией массажа;
• электропривод дверей, которые легко притягиваются к корпусу и закрываются без блокировки замков;
• Климат-контроль AirCare Climatronic[14] с антиаллергенным воздушным фильтром воздуха;
• панорамная крыша с электроприводом и дополнительным люком;
• вместительный задний багажник с электроприводом багажной двери, двухуровневым полом, системой крепления багажа и системой открывания EasyOpen[15] (открывается движением ноги под задним бампером).
Водительское место оборудовано 3-спицевым кожаным рулем с подогревом и системой управляющих кнопок и настраиваемой цифровой приборной панелью InnovisionCockpit [16] с дополнительной информационно-развлекательной системой Discover Premium[17] (управление на 9-дюймовом экране касанием, жестом, голосом). Система имеет встроенную навигацию, интерфейсы подключения мобильных устройств и USB[18]-порты, поддерживает технологии Android Auto[19], Apple CarPlay[20] и MirrorLink[21]. Поддержка объемного звука в салоне осуществляется аудиосистемой Dinaudio 7.1Dolby Surround. [22]
Записаться на тест-драйв и  уточнить всю необходимую информацию по модели  Volkswagen Touareg  можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст  на Мамаевом Кургане.
Тел.: +7 8442 78 11 11.

Перевод:
[1] 4MOTION –Фомоушн
[2] Off-road-Оффроуд
[3] MLB - (англ.) это объявленная в 2012 году стратегия компании по совместной модульной конструкции продольных, переднеприводных и полноприводных автомобилей с передним расположением двигателя, транслитерация Волксваген Гроуп МЛБ.
[4] Special Off-Road- Специал Офф-Роад.
[5] AreaAssist - АреаАссист.
[6] NightVision -  Найт Визион.
[7] PRO - Про.
[8] TrafficJam Assist - ТраффикДжам Ассист.
[9] IntersectionAssist - ИнтерсецтионАссист.
[10] ParkAssist - ПаркАссист.
[11] IQ.Light - Айкью.Лайт.
 [12] EuroNCAP - (англ.)  то Европейская программа оценки новых автомобилей с целью улучшения их.
[13] ergoComfort- (англ.) разновидность сиденья, транслитерация ЭргоКомфорт.
[14] AirCare Climatronic- (англ.)  новая система, которая использует специальный фильтр салона и датчик качества воздуха для фильтрации пыльцы, транслитерация ЭйрКэйр Климатроник.
[15] EasyOpen-Изи опен
[16] InnovisionCockpit - (англ.) цифровая приборная панель, транслитерация ИнвижнКокпит.
[17] Discover Premium - (англ.) информационно-развлекательной системой, транслитерация Дисковер Премиум.
[18] USB - (англ.) последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике, транслитерация Юсб.
[19] Android Auto - (англ.) умный сервис для водителей, позволяющий пользоваться приложениями с телефона даже за рулем, транслитерация Андроид Авто.
[20] Apple CarPlay - (англ.) система компании Apple, позволяющая подключить Iphone к мультимедиа адаптированному автомобилю для интеграции Siri и других служб в автомобиль, транслитерация Эпл Карплей.
[21] MirrorLink- (англ.) это стандарт взаимодействия устройств, который предлагает интеграцию между смартфоном и информационно-развлекательной системой автомобиля, транслитерация МиррорЛинк.
[22] Dinaudio 7.1Dolby Surround - (англ.) аудиосистема, транслитерация Динаудио 7.1Долби Сурроунд.

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