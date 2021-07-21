Экономика

Банк «Открытие»: повышение ключевой ставки до 6% неизбежно

Экономика 21.07.2021 10:49
0
21.07.2021 10:49


Старший экономист аналитического управления «Открытие Research» Максим Петроневич прокомментировал перспективы изменения ключевой ставки, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
На предстоящем заседании Совета директоров Банка России мы ожидаем увеличения ключевой ставки на 50 б.п. – до 6%. Впрочем, вариант более значительного повышения вплоть до 6,5% также весьма вероятен – именно до этого уровня разогнались ожидания рынков после устных интервенций представителей Банка России и ускорения годовых темпов инфляции до 6,6%. Однако острой необходимости в таком шаге нет.
В пользу агрессивного повышения в основном говорят ожидания финансового рынка, которые сформировались под влиянием ястребиных заявлений представителей Банка России. Так, рыночные ожидания среднего уровня ключевой ставки в следующие три месяца составляют 6,5%, в четвертом квартале – 7,3%, при этом форвардные долгосрочные ставки долгое время находятся на уровне около 7%. Агрессивное увеличение ставки вслед за рынком можно ожидать в случае, если регулятор уверен в неизбежности ее повышения до высокого уровня. Учитывая, что рост ставки до 6,5% означает переход на траекторию, выходящую за пределы опубликованного ранее диапазона прогноза среднегодового уровня ставки на 2021 г. (4,8%-5,4%), регулятор должен актуализировать прогноз или дать рынку новый четкий сигнал по дальнейшим ожиданиям – это необходимо, чтобы предотвратить неконтролируемый рост ожиданий по процентной политике.
В то же время, если абстрагироваться от ожиданий рынка, сейчас экономика не демонстрирует необходимости более агрессивного ужесточения политики: темпы инфляции с устранением сезонности остаются высокими, но не ускоряются, внутренний спрос растет сдержанно, национальная валюта стабильна, бюджет в профиците, а непроцентные расходы бюджета в реальном выражении снижаются. Высокие темпы кредитования граждан отчасти будут сдерживать ужесточение банковских нормативов. При этом решение о повышении ставки на 50 б.п. оставляет Банку России возможность перейти в режим умеренно-жесткой политики на заседании в сентябре, но при этом дает больше пространства для решений если инфляция все-таки замедлится или ситуация в мировой экономике начнет разворачиваться неблагоприятным образом.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК Grand Avenue - кв-ры с кухнями-гостиными 30 кв. м. и двумя лоджиями

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Для любителей шопинга: прививайтесь и выигрывайте
Экономика
21.07.2021 09:59
Экономика 21.07.2021 09:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.07.2021 09:22
Экономика 21.07.2021 09:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.07.2021 20:36
Экономика 20.07.2021 20:36
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.07.2021 15:47
Экономика 20.07.2021 15:47
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.07.2021 15:09
Экономика 20.07.2021 15:09
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.07.2021 14:58
Экономика 20.07.2021 14:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.07.2021 13:57
Экономика 20.07.2021 13:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.07.2021 11:44
Экономика 20.07.2021 11:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.07.2021 11:16
Экономика 20.07.2021 11:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.07.2021 10:37
Экономика 20.07.2021 10:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.07.2021 10:33
Экономика 20.07.2021 10:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.07.2021 10:08
Экономика 20.07.2021 10:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.07.2021 15:52
Экономика 19.07.2021 15:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.07.2021 14:09
Экономика 19.07.2021 14:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.07.2021 13:14
Экономика 19.07.2021 13:14
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

10:04
Житель Саратова устроил «Лас-Вегас» в жилом доме в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:00
Собирали крыши и деревья: во Фролово Волгоградской области устраняют последствия ураганаСмотреть фотографии
09:25
В Волгоградскую область придет долгожданное похолоданиеСмотреть фотографии
08:13
Снесут и построят заново: новую поликлинику для онкобольных в Урюпинске возведут за 205 млн рублейСмотреть фотографии
21:43
Обвиняемый в мошенничестве экс-депутат Зверев выдвинулся в Госдуму от Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:36
В Волгоградской области на мизер сократились долги по зарплатеСмотреть фотографии
18:05
Вход свободный: в COVID-free зоны в Волгограде впускают без QR-кодаСмотреть фотографии
17:49
Жители Волгоградской области завалили жалобами РоспотребнадзорСмотреть фотографии
16:29
Ответственного за хранение и учет вакцин от COVID-19 в Волгоградской области выберут по конкурсуСмотреть фотографии
15:42
Вода цвета капучино выводит из строя счетчики в домах жителей Урюпинска Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:24
Жарит и горит: ГУ МЧС Волгоградской области переведено в режим повышенной готовностиСмотреть фотографии
15:09
Жителей Волгоградской области не оставят без хлебаСмотреть фотографии
14:27
Роддом и паровоз в Волгограде обрели границыСмотреть фотографии
14:27
Волгоградцы переходят на смартфоны премиального сегмента с большим объемом памятиСмотреть фотографии
13:19
Автоколонну в городе Волгоградской области требуют признать банкротомСмотреть фотографии
12:09
Возвращение в кошмар?: в Волгоградской области зафиксировано небывалое количество заражений коронавирусомСмотреть фотографии
11:39
Браконьеров - раколовов поймали с поличным в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:37
В Волгоградской облдуме меняют насиженные местаСмотреть фотографии
11:36
В аэропорту Волгограда начали тестировать и прививать от COVID-19Смотреть фотографии
11:16
ПСБ предоставил платежный сервис Apple Pay держателям карт «Мир»Смотреть фотографии
10:52
Начальник ж/д станции в Волгограде осужден за коррупциюСмотреть фотографии
10:32
Видео дозаправки бомбардировщиков над Волгоградской областьюСмотреть фотографииCмотреть видео
10:11
Уже не смешно: изнывающим от жары волгоградцам разрешили сидеть у водыСмотреть фотографии
10:09
Водители двух легковушек пострадали в лобовом ДТП на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
08:38
Успел отметить юбилей: в Волгограде скончался тренер олимпийской чемпионкиСмотреть фотографии
08:23
Город в Волгоградской области пережил удар стихииСмотреть фотографииCмотреть видео
20:07
Кандидаты от трех партий выдвинулись в Госдуму от Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:17
Суд в Волгограде оставил в силе кабальный приговор обвиненному в смерти пассажирки инвалидуСмотреть фотографииCмотреть видео
17:25
Бесхозные газовые сети нашли в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
15:52
Старт приема заказов на ŠKODA KAROQ c измененной линейкой двигателей в Волга-Раст-ОктаваСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 