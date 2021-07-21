Банк «Открытие»: повышение ключевой ставки до 6% неизбежно

Экономика 21.07.2021 10:49
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21.07.2021 10:49
Старший экономист аналитического управления «Открытие Research» Максим Петроневич прокомментировал перспективы изменения ключевой ставки, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
На предстоящем заседании Совета директоров Банка России мы ожидаем увеличения ключевой ставки на 50 б.п. – до 6%. Впрочем, вариант более значительного повышения вплоть до 6,5% также весьма вероятен – именно до этого уровня разогнались ожидания рынков после устных интервенций представителей Банка России и ускорения годовых темпов инфляции до 6,6%. Однако острой необходимости в таком шаге нет.
В пользу агрессивного повышения в основном говорят ожидания финансового рынка, которые сформировались под влиянием ястребиных заявлений представителей Банка России. Так, рыночные ожидания среднего уровня ключевой ставки в следующие три месяца составляют 6,5%, в четвертом квартале – 7,3%, при этом форвардные долгосрочные ставки долгое время находятся на уровне около 7%. Агрессивное увеличение ставки вслед за рынком можно ожидать в случае, если регулятор уверен в неизбежности ее повышения до высокого уровня. Учитывая, что рост ставки до 6,5% означает переход на траекторию, выходящую за пределы опубликованного ранее диапазона прогноза среднегодового уровня ставки на 2021 г. (4,8%-5,4%), регулятор должен актуализировать прогноз или дать рынку новый четкий сигнал по дальнейшим ожиданиям – это необходимо, чтобы предотвратить неконтролируемый рост ожиданий по процентной политике.
В то же время, если абстрагироваться от ожиданий рынка, сейчас экономика не демонстрирует необходимости более агрессивного ужесточения политики: темпы инфляции с устранением сезонности остаются высокими, но не ускоряются, внутренний спрос растет сдержанно, национальная валюта стабильна, бюджет в профиците, а непроцентные расходы бюджета в реальном выражении снижаются. Высокие темпы кредитования граждан отчасти будут сдерживать ужесточение банковских нормативов. При этом решение о повышении ставки на 50 б.п. оставляет Банку России возможность перейти в режим умеренно-жесткой политики на заседании в сентябре, но при этом дает больше пространства для решений если инфляция все-таки замедлится или ситуация в мировой экономике начнет разворачиваться неблагоприятным образом.
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