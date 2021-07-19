Экономика

Сервисы кибербезопасности СберБанк Онлайн помогли заблокировать 27 тысяч фишинговых ресурсов

Экономика 19.07.2021 11:49 Новости компаний
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19.07.2021 11:49 Новости компаний


Сервисы кибербезопасности, встроенные в мобильное приложение СберБанк Онлайн, становятся всё более популярными. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Сбера, сегодня ими пользуются уже 25 млн клиентов банка. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу пользователи СберБанк Онлайн могут легко и быстро выбрать оптимальные настройки безопасности и защитить себя от мошенников.
Так, сервис проверки входящих звонков ещё на этапе вызова предупреждает клиента, что ему, возможно, звонят мошенники. В чёрный список занесено уже около 700 тыс. телефонных номеров, и база ежедневно пополняется.
Непрерывному развитию сервиса помогают и сами пользователи. С помощью специальной формы «Сообщить о мошеннике» можно передать в службу безопасности СберБанка телефон, с которого звонили преступники, или адрес мошеннического сайта. Благодаря такой опции, которой уже воспользовались 1,5 млн человек, удалось предотвратить мошенничество на сумму 400 млн рублей и заблокировать 27 тыс. фишинговых ресурсов.
Сервис «Проверить телефон и почту» даёт возможность установить, не попали ли ваши данные к мошенникам. И если выявлена утечка, лучше сменить пароль к электронной почте, аккаунтам в социальных сетях и финансовым сервисам. Проведено уже 4,5 млн проверок.
Сервис «Управление приложениями» показывает, какие устройства пользователя подключены к СберБанк Онлайн, когда смартфон или планшет были привязаны к приложению и когда именно был совершён последний вход. В любой момент устройство можно отключить, если есть подозрения, что доступ к нему получили посторонние, или устройство было потеряно.
Сервис «Запрет доступа к картам, вкладам и счетам» стал единой точкой входа, которая позволяет ограничить доступ ко всем своим продуктам при подозрении на мошенничество.
Запущен ещё один важный сервис — «Ограничение оплаты в интернете». Теперь в СберБанк Онлайн можно ограничивать оплату покупок в интернете по реквизитам карты полностью или только без ввода одноразового пароля. При этом возможность оплаты картой, например в торгово-сервисной сети, остаётся.
Пользователи СберБанк Онлайн также могут изменить суточный лимит на платежи и переводы (по умолчанию — 1 млн рублей в сутки), скрыть видимость своих карт и счетов в приложении, настроить подтверждение входа в веб-версию приложения (с дополнительной аутентификацией в виде кода по СМС или только по логину и паролю), подписаться на канал «Осторожно мошенники!», чтобы быть в курсе всех схем, которые используют мошенники.
Помимо этого, клиентам Сбербанка доступен широкий перечень обучающих материалов — видеороликов и статей, которые описывают различные мошеннические схемы и простые правила, соблюдение которых убережёт от потери средств. А закрепить полученные знания помогут тесты.
Недавно сервисы кибербезопасности в СберБанк Онлайн получили международную премию Global Infosec Awards в номинации «Проект года в области кибербезопасности».
Настроить все эти опции, а также изучить основные правила финансовой безопасности можно в разделе «Безопасность».
"Для нас крайне важно, чтобы наш клиент мог самостоятельно настроить под себя приложение СберБанк Онлайн и в несколько кликов выбрать полезные для себя сервисы кибербезопасности, обеспечив надежную защиту от мошенников. И, конечно, ключевое значение в противодействии мошенникам имеет уровень осведомлённости наших клиентов. Мы даём нашим клиентам возможность в любой момент проверить себя на знание правил кибербезопасности. В разделе «Не дайте себя обмануть» и в канале «Осторожно, мошенники!» мы подробно объясняем, как устроены мошеннические схемы и как не попасться на уловки злоумышленников. Эти меры работают на повышение бдительности и осведомлённости наших клиентов, что, в связке с действиями правоохранительных органов и законодательными инициативами, предложенными Сбербанком, существенно снижает масштаб кибермошенничества", - отметил Сергей Лебедь, вице-президент, директор Департамента кибербезопасности Сбербанка.

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