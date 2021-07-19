Сестры-близняшки утонули в Волгоградской области на глазах у отца и братьев





Две 11-летние девочки погибли во время отдыха на реке Чир в Суровикинском районе. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, следователи выясняют обстоятельства гибели девочек. По факту случившегося возбуждено уголовно дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

По предварительной информации, накануне 46-летний житель района отправился на речку, взяв с собой четверых детей. Пока две его 11-летние дочери-близняшки и 9-летний сын купались на мелководье, он с 7-летним сыном оставался на берегу. Для катания по воде дети использовали бревно, но в какой-то момент импровизированное плавучее средство начало уносить на глубину. Девочки испугались и решили самостоятельно добраться до берега, но, не обладая навыками плавания, ушли под воду. Извлечь их удалось лишь сотрудникам МЧС. К тому моменту сестры были уже мертвы.

Установлено, что никто из малолетних плавать не умел, специальными приспособлениями для безопасного нахождения в воде дети не пользовались, более того, семья отдыхала на несанкционированном пляже.